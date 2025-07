Em Atílio Vivácqua

Discussão em supermercado termina em tiros e vira caso de polícia no ES

Homem ameaçou adolescente, ofendeu padrasto dela e atirou contra casa; menor contou que crime teria sido motivado por uma confusão ocorrida no dia anterior

Uma discussão em um supermercado se tornou caso de polícia na quarta-feira (23) em Atílio Vivácqua , na região Sul do Espírito Santo. De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada até uma casa onde um homem teria ameaçado uma adolescente, ofendido o padrasto da menor e atirado três vezes contra o imóvel. >

Aos policiais, as duas vítimas e a mãe da jovem contaram que o suspeito chegou ao local dizendo que ela deveria se mudar de cidade e nunca mais incomodar a companheira dele. Além disso, ele teria cometido injúria racial contra o padrasto da menina. A PM confirmou que os tiros aconteceram com base em marcas dos disparos e um projétil encontrado no chão.>

Segundo a adolescente, o crime teria sido motivado por uma discussão que aconteceu na terça-feira (22) quando a menor e uma amiga entregavam currículos em um supermercado e se envolveram em uma briga com outra jovem, namorada do suspeito. Após ouvir as testemunhas, buscas foram realizadas próximo ao local do crime, mas o homem não foi encontrado.>