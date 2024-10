Jovem é morto com tiro na cabeça em frente a hospital em Jardim Camburi

Samuel Frota, de 27 anos, chegou a ser socorrido na unidade, mas faleceu minutos depois; suspeito dos disparos, que estava em uma moto, conseguiu fugir

Um jovem de 27 anos, identificado como Samuel Frota, morreu após levar um tiro na cabeça em frente a um hospital particular no bairro Jardim Camburi , em Vitória . O caso aconteceu entre a noite da última quarta-feira (9) e madrugada desta quinta-feira (10).

Conforme o boletim de ocorrência da Polícia Militar , testemunhas disseram que o atirador vestia uma camisa de time e estava em uma moto. Por volta das 23h50, foi possível ouvir um disparo. Assustadas, as pessoas foram até a rua e viram o homem caído no chão, sangrando.

Funcionários do hospital e uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/ 192) fizeram os primeiros socorros, mas, por volta de meia-noite e meia, a vítima não resistiu. Segundo o boletim de ocorrência da PM, Samuel era morador do bairro.