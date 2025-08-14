Jovem é preso durante operação contra ataques em Vila Velha

Um jovem de 18 anos foi preso e um revólver também foi apreendido na manhã desta quinta-feira (14), durante uma operação da Polícia Civil em Ulisses Guimarães, Vila Velha . Ele teria envolvimento com ataques no município. Segundo apuração da reportagem da TV Gazeta , o suspeito é ligado ao tráfico de drogas e já tinha passagens por isso. No momento da abordagem, ele não ofereceu resistência.

As investigações apontam que o suspeito participou de ataques registrados na Grande Terra Vermelha. A operação é da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) do município e os trabalhos continuam durante esta quinta-feira, na tentativa de localizar outros envolvidos. Segundo a corporação, a operação é um trabalho preventivo para evitar novos ataques e cumprir mandados de prisão e busca e apreensão. Conforme a Polícia Civil, detalhes não serão repassados para não atrapalhar diligências futuras. As informações da operação serão divulgadas em momento oportuno.