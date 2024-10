Disparos e perseguição

Homem abre fogo na entrada de shopping em Guarapari e morre durante fuga

Após os tiros, que deixaram duas pessoas feridas, ele fugiu em uma moto e, na Rodovia do Sol, já em Vila Velha, perdeu o controle da motocicleta que estava em alta velocidade

Na fuga, o atirador se acidentou e morreu na Rodovia do Sol, Vila Velha. (Alice Souza)

Uma tentativa de homicídio acabou da pior maneira para o atirador, na tarde desta quinta-feira (10). Ele tentou assassinar um homem a tiros na entrada do Shopping Guarapari, no Centro do município, e depois fugiu do estabelecimento em uma moto, mas se acidentou e morreu na Rodovia do Sol, na altura do bairro Interlagos, já em Vila Velha.

Imagens registradas por câmeras de segurança do centro comercial mostram o momento em que a vítima estaciona uma motocicleta na frente do estabelecimento. Segundos depois, o atirador aparece, e persegue o alvo, que cai, se levanta rapidamente, e corre para tentar se esconder dentro do shopping, mas o atirador o persegue.

Pessoas no local se assustaram com a cena e começaram a se abaixar para evitar ferimentos. Uma mulher que estava no estabelecimento na hora do crime relatou ao cinegrafista Ary Melo, da TV Gazeta, os momentos de tensão.

“Foi um desespero muito grande. O shopping estava muito cheio, as lojas com muito movimento e, num passar de segundos, muitos tiros, muita gente correndo, pessoa baleada, infelizmente. A gente não espera uma situação dessas em nenhum lugar, muito menos em um shopping, mas, graças a Deus, foi um susto e nada pior aconteceu", pontuou a mulher.

A vidraça de uma lanchonete chegou a ser destruída pelos disparos. Em nota, o Bob’s, por meio de sua agência de comunicação, lamentou o ocorrido e informou que não houve feridos na loja, seja colaborador ou cliente.

"Neste momento, o shopping está fechado e aguardamos a liberação das autoridades para a reabertura da unidade", informou a empresa às 17h15.

Identificado e perseguido

Pouco após o crime, o atirador foi localizado pela Força Tática, na área da 13ª Companhia Independente, enquanto seguia pela Rodovia do Sol, na altura do bairro Interlagos, em Vila Velha.

Segundo a Polícia Militar, ele estava em alta velocidade e não obedeceu à ordem de parada. Mais adiante, perdeu o controle da motocicleta e caiu na pista. O Corpo de Bombeiros foi acionado e constatou que o homem já estava morto. Ele não foi identificado até o momento.

“A vítima que havia sido baleada e se escondido no shopping foi socorrida pelo Samu ao Hospital Estadual de Urgência Emergência (São Lucas). Uma segunda vítima, funcionária do shopping, foi localizada posteriormente ferida no joelho direito por disparo de arma de fogo, sendo socorrida à UPA do Hospital Antônio Bezerra de Faria, em Vila Velha, para retirada do projétil.”

Atualizações sobre a ocorrência, que ainda não havia sido finalizada, foram solicitadas à PMES ao longo da tarde, mas, até o momento, não houve respostas. Até às 17h27, a Polícia Civil informava que a ocorrência seguia em andamento. Atualizações não foram divulgadas, apesar das cobranças. Até às 20h30 não houve detalhamento do caso.

A reportagem também solicitou ao Shopping Guarapari um posicionamento sobre a ocorrência e aguarda resposta.

