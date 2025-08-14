Home
Dupla suspeita de matar homem dentro de carro se apresenta à polícia em Aracruz

De acordo com informações de fontes da Polícia Civil, os dois suspeitos se apresentaram com advogados nessa quarta-feira (13)

Sara Oliveira

Repórter / [email protected]

Publicado em 14 de agosto de 2025 às 12:42

Um homem de 26 anos, identificado como Felipe Santos de Araújo, foi morto a tiros dentro de um carro em Vila do Riacho, no município de Aracruz, na tarde dessa terça-feira (12). Imagens de videomonitoramento mostram o momento em que dois indivíduos chegam de bicicleta e efetuam os disparos contra a vítima, que estava junto com a mãe e o irmão no veículo.

Os dois suspeitos de assassinarem um jovem a tiros dentro de um carro em Vila do Riacho, no município de Aracruz, se apresentaram à polícia nessa quarta-feira (13). De acordo com apuração da repórter Viviane Maciel, da TV Gazeta Norte, com fontes da Polícia Civil, os dois se identificaram na presença de advogados. Felipe Santos de Araújo, de 26 anos, estava com a mãe e o irmão no veículo quando foi atingido pelos disparos, na tarde de terça-feira (12).

Imagens de câmera de videomonitoramento (veja acima) mostram o momento em que dois indivíduos chegam de bicicleta e efetuam os disparos contra Felipe Santos de Araújo. A vítima, encontrada com cinco perfurações no corpo, estava ao volante no momento do crime, que aconteceu em frente a um bar. Ele tenta sair com o veículo, mas não consegue arrancar.

Procurada, a Polícia Civil confirmou, na manhã desta quinta-feira (14), que os autores do crime foram identificados e as providências para a responsabilização deles estão sendo adotadas. Porém, para que a apuração seja preservada, nenhuma outra informação seria repassada.

O caso segue sob investigação por meio da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Aracruz.

