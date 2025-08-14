Após ataques em Santa Rita, manifestantes protestam e pedem paz em Vila Velha

Manifestantes fecharam, nos dois sentidos, um trecho da BR 447 (Estrada de Capuaba), na praça de Santa Rita, em Vila Velha, na noite desta quinta-feira (14). O grupo pede paz e justiça pelos inocentes, após ataques criminosos, decorrentes de guerra entre facções, deixarem uma mulher de 31 anos e uma adolescente de 15 mortas no último dia 11. O verdadeiro alvo dos bandidos foi baleado, mas conseguiu escapar.