Após ataques em Santa Rita, manifestantes protestam e pedem paz em Vila Velha

Atualizado em 14/08/2025 às 20h56
Manifestantes ocupam área da EStrada de Capuaba, em Vila Velha, em protesto por paz
Manifestantes ocupam área da EStrada de Capuaba, em Vila Velha, em protesto por paz Crédito: PRF-ES/Divulgação

Manifestantes fecharam, nos dois sentidos, um trecho da BR 447 (Estrada de Capuaba), na praça de Santa Rita, em Vila Velha, na noite desta quinta-feira (14). O grupo pede paz e justiça pelos inocentes, após ataques criminosos, decorrentes de guerra entre facções, deixarem uma mulher de 31 anos e uma adolescente de 15 mortas no último dia 11. O verdadeiro alvo dos bandidos foi baleado, mas conseguiu escapar.

Na convocação para o protesto, divulgada em redes sociais, os organizadores destacaram a necessidade de segurança e “um bairro melhor”, com a construção de uma base militar na região. Viaturas da Polícia Rodoviária Federal e da Polícia Militar estão no local. As equipes tentam negociar com os manifestantes para liberarem a rodovia.

