Após ataques em Santa Rita, manifestantes protestam e pedem paz em Vila Velha
Manifestantes fecharam, nos dois sentidos, um trecho da BR 447 (Estrada de Capuaba), na praça de Santa Rita, em Vila Velha, na noite desta quinta-feira (14). O grupo pede paz e justiça pelos inocentes, após ataques criminosos, decorrentes de guerra entre facções, deixarem uma mulher de 31 anos e uma adolescente de 15 mortas no último dia 11. O verdadeiro alvo dos bandidos foi baleado, mas conseguiu escapar.
Na convocação para o protesto, divulgada em redes sociais, os organizadores destacaram a necessidade de segurança e “um bairro melhor”, com a construção de uma base militar na região. Viaturas da Polícia Rodoviária Federal e da Polícia Militar estão no local. As equipes tentam negociar com os manifestantes para liberarem a rodovia.