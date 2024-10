Crime

Homem é detido suspeito de assediar adolescente em ônibus na Serra

Suspeito foi abordado por policiais militares no Terminal de Carapina, na Serra; os nomes da tia e da sobrinha não serão expostos nesta reportagem

Tia e sobrinha contaram à reportagem como tudo aconteceu dentro do ônibus. (Pablo Campos)

Um homem foi levado para a delegacia após ser denunciado por uma adolescente de 16 anos e a tia dela por assediar sexualmente a menor em um ônibus do Sistema Transcol na tarde de segunda-feira (14). As duas estavam retornando de um shopping de Vitória para casa quando foram surpreendidas pela ação dentro do coletivo. O suspeito foi abordado por policiais militares no Terminal de Carapina, na Serra. O nome do indivíduo não foi divulgado, e os nomes da menina e da mulher não serão informados para não identificar a vítima.

Em entrevista à TV Gazeta, as duas contaram que ficaram com medo de pedir ajuda ou denunciar o homem suspeito. Quando entraram no ônibus, o coletivo estava vazio. A tia e a sobrinha sentaram lado a lado, uma na janela e outra no corredor. Mesmo com cadeiras vazias, o homem resolveu ficar em pé, próximo à adolescente.

Ele começou a encostar as parte íntimas em mim. Eu afastava e ele continuava. Eu estava com vontade de chorar. Não queria falar com minha tia, porque achei que ele pudesse fazer alguma coisa com a gente X. • Adolescente vítima de assédio sexual

Apesar do constrangimento, a adolescente e a tia desceram do ônibus e chamaram a polícia. A responsável pela menina ressaltou a importância de fazer a denúncia.

"Quando chegou no terminal, ele desceu rápido e entrou no banheiro masculino, achando que eu não ia entrar. Mas um rapaz puxou ele para fora, explicamos que ele tinha assediado ela [adolescente]. A gente não pode se calar", disse a tia.

Policiais Militares foram ao Terminal de Carapina após denúncia de assédio. (Leitor | A Gazeta)

A Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Estado do Espírito Santo (Ceturb-ES) informou que por volta das 17h30, um homem, aparentemente embriagado, invadiu um dos banheiros do Terminal Carapina. Uma adolescente pediu ajuda e os vigilantes do terminal acionaram os policiais militares que estavam fazendo a ronda no local. Os militares levaram o homem para a delegacia.

A reportagem de A Gazeta procura, desde a noite de segunda-feira (14), as polícias Militar e Civil para ter mais informações sobre a ocorrência e entender qual procedimento foi adotado com o suspeito. A GVBus também foi procurada. O texto será atualizado assim que houver um retorno.

Abuso, estupro, assédio e importunação: o que é cada um dos crimes? ► Abuso: pode se referir a diferentes formas de violência ou maus-tratos, podendo incluir abuso físico, emocional, sexual, negligência ou exploração financeira. É um termo amplo que abrange várias formas de comportamento prejudicial e não consensual. ► Estupro: é um crime sexual que envolve a prática de relação sexual não consensual, por meio de coerção, ameaça, uso de força física ou quando a vítima é incapaz de dar consentimento. ► Assédio: é um comportamento indesejado e repetitivo, geralmente de natureza sexual, que causa desconforto, medo ou constrangimento à vítima. Pode ocorrer em diferentes contextos, como no trabalho, em espaços públicos ou online. O assédio sexual pode envolver comentários ofensivos, avanços indesejados, piadas de cunho sexual, contato físico não consensual, entre outros. ► Importunação: refere-se a um comportamento indesejado e inadequado de natureza sexual, que ocorre sem o consentimento da outra pessoa envolvida. Pode incluir assédio verbal, gestos obscenos, toques indesejados ou outras formas de contato sexual não consensual. Embora seja considerado um crime, a importunação sexual geralmente é menos grave do que o estupro e pode ter diferentes níveis de penalidade de acordo com a legislação de cada país.



