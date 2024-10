Foragido com três condenações na Justiça é recapturado em Vitória

Um foragido, condenado três vezes pela Justiça, foi recapturado na noite da última sexta-feira (11) no bairro Jucutuquara, em Vitória. A Guarda Municipal informou que ele foi detido após estudantes de um colégio informarem que um homem estaria assaltando alunos no ponto de ônibus. O nome do detido não foi informado à reportagem.