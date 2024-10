Grave acidente mata jovem e deixa quatro feridos na BR 262 no Sul do ES

Motociclista de 22 anos morreu em colisão envolvendo o veículo em que ele estava, um carro e uma caminhonete em Ibatiba, na noite de domingo (13)

Um jovem de 22 anos morreu e quatro pessoas ficaram feridas em um grave acidente envolvendo uma moto, um carro e uma caminhonete na noite de domingo (13), no km 174 da BR 262 , em Ibatiba , no Sul do Espírito Santo .

Um homem de 47 anos, condutor do carro, um Renault Clio, uma mulher de 50 anos e um menino de 12 anos que estavam no veículo sofreram lesões leves e foram atendidos no local por equipes de resgate. Já o motorista da caminhonete, uma Ford Ranger, um idoso de 61 anos, foi socorrido em estado grave e levado ao Hospital Padre Máximo, em Venda Nova do Imigrante.