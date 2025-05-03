Acidente na BR 101 deixa uma pessoa gravemente ferida no Sul do ES

“Uma vítima foi socorrida em estado grave e outra não se feriu”, informou. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) detalhou que o caminhão bateu na traseira do carro Hyundai HB20 após uma freada repentina do automóvel. O motorista ainda tentou evitar a colisão, freando o caminhão, mas não conseguiu devido à brusca redução de velocidade do carro.