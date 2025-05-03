Acidente na BR 101 deixa uma pessoa gravemente ferida no Sul do ES

Uma pessoa ficou gravemente ferida após um caminhão bater na traseira de um carro na BR 101, em Rio Novo do Sul, Sul do Espírito Santo. A Ecovias 101, concessionária que administra a rodovia, informou que o acidente ocorreu por volta das 17h40 de sexta-feira (2) e que o trânsito ficou em sistema de "Pare e Siga" durante o atendimento à ocorrência, sendo totalmente liberado às 20h10.
“Uma vítima foi socorrida em estado grave e outra não se feriu”, informou. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) detalhou que o caminhão bateu na traseira do carro Hyundai HB20 após uma freada repentina do automóvel. O motorista ainda tentou evitar a colisão, freando o caminhão, mas não conseguiu devido à brusca redução de velocidade do carro.