Mulher morre em acidente de trânsito em Bom Jesus do Norte

Uma mulher de 19 anos morreu em um acidente de trânsito em Bom Jesus do Norte, Sul do Espírito Santo, na manhã desta sexta-feira (2). A colisão envolveu uma moto, um carro e um caminhão. Segundo a Polícia Militar, a jovem estava na garupa da motocicleta. O piloto teve ferimentos, mas sobreviveu.