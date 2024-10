Ataque a tiros deixa dois mortos e dois feridos na Favelinha do Ibes

Um homem e uma mulher, que não tiveram suas idades divulgadas, morreram em decorrência dos tiros, e um homem de 54 anos e uma mulher de 35 ficaram feridos

Um ataque a tiros na região conhecida como Favelinha do Ibes, em Vila Velha , causou a morte de duas pessoas e deixou outras duas feridas pouco antes das 22h de domingo (13). Segundo a Polícia Militar , uma equipe da corporação estava em patrulhamento no bairro Ibes quando os militares ouviram disparos de arma de fogo na região. Ao chegarem ao local, os policiais encontraram três pessoas baleadas. Uma quarta vítima havia sido socorrida por populares. Foram baleados dois homens e duas mulheres, sendo que um homem e uma mulher, não identificados, morreram em decorrência dos disparos.

As vítimas dos tiros são:

Testemunhas informaram à Polícia Militar que os autores dos disparos estavam de bicicleta. O crime aconteceu próximo a uma igreja e a uma escola municipal. Não há informações sobre a motivação do ataque, quantos foram os autores dos tiros e se as pessoas atingidas eram alvos certos dos suspeitos. A Polícia Científica (PCI) informou que os corpos foram encaminhados para o Instituto Médico Legal (IML), em Vitória.

Em anos anteriores, a região também registrou ataques a tiros, com feridos e mortes. Conforme mostrado em uma reportagem especial de A Gazeta, a região é altamente lucrativa para o tráfico de drogas e a disputa pelo local começou após a prisão de uma liderança importante. A região conhecida como Favelinha do Ibes fica no limite entre os bairros Ibes e Jardim Guadalajara.