Tiros causam pânico e correria em praça no Centro de Apiacá

De acordo com a Polícia Militar, um suspeito atirou em um adolescente que correu para se proteger. Diversas pessoas estavam no local no momento do crime

Uma tentativa de homicídio em uma praça no Centro de Apiacá, no Sul do Espírito Santo, gerou medo e correria na noite da última sexta-feira (11). Em um vídeo de uma câmera (assista acima), obtido por A Gazeta, é possível ouvir os tiros e ver as pessoas que estavam sentadas na praça se assustaram com os disparos. Ninguém ficou ferido, e o atirador fugiu.

Segundo a Polícia Militar, uma viatura foi acionada com a informação de que disparos haviam sido feitos na Praça Alice Gomes de Souza, no bairro Centro, em Apiacá. No local, a equipe conversou com um homem que relatou que dois indivíduos passaram correndo pela praça, sendo que um deles efetuou disparos contra o outro.

Após o ocorrido, o suspeito que atirou correu em direção à Rua Plínio Martins, enquanto a suposta vítima fugiu pela Rua Jerônimo Monteiro. De acordo com a testemunha, seu veículo foi atingido por um disparo no capô e no para-brisa dianteiro.

De acordo com a PM, em seguida, chegou a informação de que a vítima dos disparos havia se abrigado em uma residência na Rua Jerônimo Monteiro. Os policiais foram ao local e encontraram um adolescente, que afirmou ter visto o atirador passar por ele na praça duas vezes. Ao se aproximar pela terceira vez, o suspeito colocou a mão na cintura.

O menor relatou que, assustado, correu e viu o indivíduo sacar um revólver e efetuar os disparos. Ele, que não ficou ferido, disse que correu até se abrigar na casa onde foi encontrado. Segundo a PM, foram realizadas buscas, mas ninguém foi detido.

Procurada pela reportagem de A Gazeta, a Polícia Civil informou que o fato será investigado por meio da Delegacia de Polícia (DP) de Apiacá. Segundo a corporação, até o momento, nenhum suspeito de cometer o crime foi detido.

Ajude a polícia De acordo com a Polícia Civil, a população pode auxiliar na investigação por meio do telefone 181. O Disque-Denúncia é uma ferramenta segura, onde não é necessário se identificar para denunciar. Todas as informações recebidas são investigadas. As informações ao Disque-Denúncia ainda podem ser enviadas por meio do site disquedenuncia181.es.gov.br, onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas.

