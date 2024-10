Em São Benedito

Confronto termina com morte, arma e drogas apreendidas em Vitória

Policiais realizavam um patrulhamento na região e avistaram um grupo armado na noite desse sábado (12); na troca de tiros, um jovem acabou baleado e morreu no hospital

Eduarda Lisboa

Um confronto entre policiais militares e suspeitos terminou com a morte de um jovem de 23, no bairro de São Benedito, em Vitória. A troca de tiros ocorreu na noite de sábado (12), durante uma operação da Polícia Militar.

De acordo com o boletim de ocorrência, indivíduos dispararam contra os militares, que revidaram. A comunidade é conhecida por sofrer com atuação do tráfico de drogas.

As agentes estavam em patrulhamento na região na noite de sábado (12) quando viram cinco indivíduos, sendo que dois estavam com armas de fogo. Os agentes abordaram os suspeitos. Segundo do a PM, um deles que teria atirado contra os polícias, que regiram com 19 disparos.

Após o fim do tiroteio, os militares se aproximaram e identificaram Mario Lucas de Souza Cesquini da Silva, de 23 anos. A PM ainda informou que foi encontrado com o jovem uma pistola 9 mm carregada, um bornal preto com R$ 478,50 em dinheiro, uma mochila e uma pochete com:

260 pinos de substância semelhante à cocaína;

15 potes de substância semelhante a skank;

09 papelotes de substância semelhante à pac;

04 pedras de substância semelhante a crack;

113 pinos substância semelhante a crack;

23 buchas de substância semelhante à maconha;

22 papelotes de substância semelhante à cocaína;

01 rádio comunicador do modelo utilizado pela gerência do tráfico local.

Consta no boletim que ele foi encontrado vivo e com sinais vitais. O jovem foi socorrido pelos agentes e levado ao Hospital Estadual de Urgência Emergência São Lucas, onde foi a óbito.

Mario Lucas de Souza Cesquini da Silva, de 23 anos, morto em confornto com a PM. (Acervo Pessoal)

Um familiar da vítima, que não quis se identificar, questionou a abordagem da Polícia Militar, em conversa com repórter Priciele Venturini, da TV Gazeta.

"Eu queria saber a maneira que eles estão agindo com o ser humano. Não importa quem for, eles precisam pegar a pessoa, autuar e levar preso, e não abater no meio do mato como se fosse bicho. O policial passou na viatura sorrindo ontem como se tivesse carregando um bicho", desabafou o familiar de Mario.

O boletim informa que outros indivíduos foram vistos com mochilas e rádios comunicadores, mas fugiram do local. Os suspeito que teria efetuado o disparo, segundo a PM, fugiu pela mata da região. Pela rota de fuga dos suspeitos os agentes ainda encontraram um celular.

Procurada, a Polícia Civil informou que a ocorrência foi entregue na Delegacia Regional de Vitória e disse que arma apreendida será encaminhada para o Departamento de Balística Forense, da Polícia Científica (PCIES), juntamente com as munições e carregador. As drogas apreendidas e encaminhadas para o Laboratório de Química Forense, da Polícia Científica (PCIES), para serem analisadas e, posteriormente, incineradas.

O corpo de Mario Lucas foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML), da Polícia Científica, em Vitória, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares. O caso seguirá sob investigação do Serviço de Investigações Especiais (SIE) do Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DEHPP), que investiga ocorrências de confronto com agentes de segurança do Estado.

Van pega fogo

Na mesma noite do confronto, uma van pegou fogo na Avenida Marechal Campos, no bairro Bonfim, em Vitória, por volta das 03h da madrugada. O Corpo de Bombeiros informou que foi acionado e as chamas foram combatidas. Ninguém se feriu.

Moradores da região informaram que o veículo teria sido supostamente incendiado como retaliação a uma operação da Polícia Militar que terminou em morte e apreensão de armas e drogas. Entretanto, ainda não há confirmação entre ligação dos casos.

