Homem é ferido a facadas após discussão em Presidente Kennedy

Em nota, o presidente da legenda que segue na disputa, Alessandro Comper, diz que “em resposta aos ataques infundados que circulam pelas redes sociais, o PDT da Serra esclarece que não recebe apoio do PT no segundo turno da eleição municipal”. Segundo Comper, a única aliança estabelecida é com o PSDB e os partidos que já compõem a coligação formada para fortalecer a candidatura de Weverson (MDB, Podemos, PSB, Psol, Rede e União Brasil).

“Não buscamos nem pretendemos formalizar alianças com outros partidos além dos que já fazem parte do nosso grupo”, reforça o presidente que, no documento, ainda cita que o candidato do partido tem sido alvo de fake news. Vale ressaltar que o apoio do petista é oficial e foi comunicado pelo próprio em suas redes sociais, não se tratando, portanto, de uma notícia falsa ou descontextualizada.

Procurado pela reportagem de A Gazeta, o professor Roberto Carlos esclareceu que a sua manifestação é pessoal. “Não há uma aliança formal entre os partidos. A minha posição é de defender o voto em Weverson, é uma declaração de voto”, afirmou ele. No mesmo sentido, o presidente da legenda, Miguel Ferreira Júnior, disse que “o PT vai indicar o voto no PDT, entendendo que, entre os dois projetos em disputa na cidade, o do PDT é o que mais contempla as necessidades do município”, mas que, de fato, não foi formalizada uma aliança entre ambos.