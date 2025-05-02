Jovem é assassinado com tiros no rosto em praia de Itapemirim

Um jovem de 23 anos foi assassinado na madrugada desta sexta-feira (2), na praia de Itaipava, em Itapemirim, no Litoral Sul do Espírito Santo. A Polícia Militar disse que Gustavo Fonseca Laureano Leal foi encontrado com várias marcas de tiros no rosto, próximo a um píer. Policiais acharam, no local, oito cápsulas de munição calibre .38, e populares contaram que um suspeito estava com o rapaz na praia antes do crime.

Ainda segundo testemunhas relataram aos militares, o suspeito fugiu a pé após o crime, e o local é conhecido por ser um ponto de consumo de drogas. Após o homicídio, a moto de Gustavo também desapareceu do local. O caso segue sob investigação da Delegacia Regional de Itapemirim, e até o momento nenhum suspeito foi detido. O corpo da vítima foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal, em Cachoeiro de Itapemirim.