Jovem é assassinado a tiros por dupla de moto na Serra

Paulo Victor Alves da Rocha Crédito: Acervo Pessoal

Um jovem de 20 anos foi morto a tiros na madrugada desta sexta-feira (2), no bairro Jardim da Serra, na Serra . Para a Polícia Militar , testemunhas relataram que dois homens se aproximaram em uma motocicleta e dispararam diversas vezes contra Paulo Victor Alves da Rocha.

Segundo os moradores, o jovem estava sentado em uma esquina quando os atiradores chegaram. Ele tentou correr, mas acabou sendo atingido e caindo.

Para a repórter Alice Sousa, da TV Gazeta, moradores da região contaram que o jovem era do bairro São Marcos, que fica no mesmo município, mas já circulava pelo Jardim da Serra há algum tempo. Ainda segundo os moradores, ele era usuário de drogas e, de acordo com relatos, chegou a dormir nas ruas em algumas ocasiões.

Paulo Victor chegou a ser socorrido para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Serra Sede, mas não resistiu e morreu.

De acordo com a Polícia Civil , o caso seguirá sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Serra. Até o momento, ninguém foi detido.