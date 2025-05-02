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Violência

Jovem é assassinado a tiros por dupla de moto na Serra

Paulo Victor, de 20 anos, foi surpreendido por dois homens em uma moto e morreu após ser atingido por vários disparos
Jaciele Simoura

Jaciele Simoura

Publicado em 

02 mai 2025 às 11:34

Publicado em 02 de Maio de 2025 às 11:34

Paulo Victor Alves da Rocha
Paulo Victor Alves da Rocha Crédito: Acervo Pessoal
Um jovem de 20 anos foi morto a tiros na madrugada desta sexta-feira (2), no bairro Jardim da Serra, na Serra. Para a Polícia Militar, testemunhas relataram que dois homens se aproximaram em uma motocicleta e dispararam diversas vezes contra Paulo Victor Alves da Rocha.
Segundo os moradores, o jovem estava sentado em uma esquina quando os atiradores chegaram. Ele tentou correr, mas acabou sendo atingido e caindo.
Para a repórter Alice Sousa, da TV Gazeta, moradores da região contaram que o jovem era do bairro São Marcos, que fica no mesmo município, mas já circulava pelo Jardim da Serra há algum tempo. Ainda segundo os moradores, ele era usuário de drogas e, de acordo com relatos, chegou a dormir nas ruas em algumas ocasiões.
Paulo Victor chegou a ser socorrido para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Serra Sede, mas não resistiu e morreu.
De acordo com a Polícia Civil, o caso seguirá sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Serra. Até o momento, ninguém foi detido.
Conforme informações da Secretaria da Justiça (Sejus), o jovem já foi preso por tráfico de drogas em 11 de junho de 2024, mas foi solto no mesmo dia.

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