Homem fica ferido e tiroteio causa pânico em estacionamento de atacado em Vila Velha

Clientes e funcionários correram e se jogaram no chão ao escutarem os disparos, que atingiram um carro e também a vidraça do estabelecimento

Um carro foi alvo dos tiros e um ocupante acabou atingido; as balas também acertaram a vidraça do estabelecimento. (Leitor | A Gazeta)

Uma pessoa ficou ferida em tiroteio ocorrido no estacionamento do supermercado Atacadão, no bairro Rio Marinho, em Vila Velha, na tarde desta segunda-feira (14). Segundo apuração do repórter Caíque Verlí, da TV Gazeta, o motorista de um carro estacionado no local foi surpreendido por criminosos. Ele esperava um familiar quando o veículo foi alvo dos disparos e ele acabou atingido. O homem chegou a sair do automóvel para correr, mas caiu perto de carrinhos de compra.

As balas também atingiram a vidraça do estabelecimento, que ficou estilhaçada. A situação causou pânico em funcionários e clientes, que tentaram se esconder. "A gente estava chegando no supermercado e do nada começou um tiroteio. Um atirando no outro, o pessoal correndo de um lado ao outro. Quem estava dentro do supermercado correu para os fundos, e quem estava aqui fora correu tentando se jogar no chão ou correr para dentro do supermercado. Isso enquanto o tiroteio ocorria", contou um cliente, que não quis se identificar.

Apesar do relato de testemunhas e das imagens que mostram o veículo atingido e marcas de sangue no estacionamento do supermercado, a vítima deu outra versão para a PM e disse ter sido baleada quando estava em uma lotérica. Segundo o ferido, um carro identificado como veículo de corrida de aplicativo parou ao lado dele e, nesse momento, três pessoas encapuzadas saíram e atiraram contra ele. A vítima foi encaminhada ao Hospital Estadual Antônio Bezerra de Faria, também no município canela-verde.

A Polícia Civil informou, por nota, que o fato será investigado por meio da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha. "Até o momento, nenhum suspeito de cometer o crime foi detido. Para que a apuração seja preservada, nenhuma outra informação será repassada. A PCES destaca que a população pode auxiliar na investigação por meio do telefone 181", afirmou.

