CBN Cotidiano ao vivo: por que a inadimplência no Brasil atingiu o maior patamar em quase dois anos?

No programa desta quarta (13), das 15h às 17h, Mário Bonella debate os principais assuntos do dia

Publicado em 13 de agosto de 2025 às 14:50

No programa CBN Cotidiano desta quarta (13), das 15h às 17h, Mário Bonella discute os principais assuntos do dia. No quadro Economia do Cotidiano, o comentarista Celso Bissoli explica por que a inadimplência no Brasil atingiu o maior patamar em quase dois anos.

Confira no site e YouTube da Gazeta, aplicativo da CBN Vitória e na frequência 92,5 FM!

