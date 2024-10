Bombeiro salva bebê engasgado no Dia das Crianças em Anchieta

Há 12 anos na corporação, o cabo Enerson Silva Backer aparece em vídeo realizando a manobra de Heimlich em recém-nascido levado pela mãe, às pressas, ao quartel

Um cabo do Corpo de Bombeiros salvou um bebê de um mês de vida, que estava engasgado. O recém-nascido foi levado pela mãe, pedindo socorro, na tarde de sábado (12), feriado de Dia das Crianças, ao Quartel dos Bombeiros em Anchieta, no Sul do Espírito Santo. A ação do militar foi registrada por uma câmera do quartel, e as imagens foram obtidas por A Gazeta (assista acima). O bombeiro usou a chamada manobra de Heimlich para desobstruir a criança.