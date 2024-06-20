O que fazer com engasgo de pessoas adultas ou idosas? Aprenda manobra

Quem nunca viu um adulto ou idoso engasgando e deu aquele tapinha nas costas ou pediu para que a pessoa levantasse o braço? Em geral, são essas as primeiras atitudes tomadas em casos de engasgos. No entanto, não são eficazes. Especialistas afirmam que a técnica mais eficiente, tanto em adultos quanto em idosos, é a manobra de Heimlich.