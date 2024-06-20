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O que fazer com engasgo de pessoas adultas ou idosas? Aprenda manobra

Tutorial é ensinado pelo Corpo de Bombeiros, que utiliza a conhecida técnica de Heimlich durante socorro
Nayra Loureiro

Nayra Loureiro

Publicado em 

20 jun 2024 às 16:10

Publicado em 20 de Junho de 2024 às 16:10

Quem nunca viu um adulto ou idoso engasgando e deu aquele tapinha nas costas ou pediu para que a pessoa levantasse o braço? Em geral, são essas as primeiras atitudes tomadas em casos de engasgos. No entanto, não são eficazes. Especialistas afirmam que a técnica mais eficiente, tanto em adultos quanto em idosos, é a manobra de Heimlich. [A técnica ensinada no vídeo acima possui leves diferenças da que deve ser utilizada em bebês e da usada em crianças a partir de 1 ano]

Telefones úteis

► Corpo de Bombeiros | 193
► Samu | 192

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