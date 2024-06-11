Engasgo em criança: como fazer manobra que salva vida

Os engasgos são mais comuns do que pensamos e podem ocorrer em diversas fases da vida. No entanto, podem ser frequentes na infância, já que as crianças ainda estão aprendendo a mastigar e engolir. Acidentes também podem acontecer durante brincadeiras em que os pequenos acabam levando objetos à boca. Como o tempo de socorro é primordial para evitar tragédias, aprenda no vídeo acima o que fazer para salvar a criança. [Essa técnica para crianças é levemente diferente da que deve ser utilizada em bebês]
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