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Engasgo em criança: como fazer manobra que salva vida

Tutorial é ensinado pelo Corpo de Bombeiros, que utiliza a conhecida técnica de Heimlich durante socorro aos pequenos que têm mais de 1 ano de vida
Nayra Loureiro

Nayra Loureiro

Publicado em 

11 jun 2024 às 17:08

Publicado em 11 de Junho de 2024 às 17:08

Os engasgos são mais comuns do que pensamos e podem ocorrer em diversas fases da vida. No entanto, podem ser frequentes na infância, já que as crianças ainda estão aprendendo a mastigar e engolir. Acidentes também podem acontecer durante brincadeiras em que os pequenos acabam levando objetos à boca. Como o tempo de socorro é primordial para evitar tragédias, aprenda no vídeo acima o que fazer para salvar a criança. [Essa técnica para crianças é levemente diferente da que deve ser utilizada em bebês]

Telefones úteis

► Corpo de Bombeiros | 193
► Samu | 192

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