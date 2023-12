Emocionante

Bombeiro salva bebê de 22 dias que engasgou em Guaçuí; veja vídeo

A bebê Maria Eloá engasgou com leite materno. Pais viajaram 23 quilômetros até chegar na base do Corpo de Bombeiros e conseguir salvar a filha

Uma família da localidade de São Pedro de Rates, a 23 quilômetros da sede de Guaçuí, na Região do Caparaó, viveu momentos de tensão na tarde da última sexta-feira (22). A bebê Maria Eloá, de apenas 22 dias, engasgou com leite materno e precisou de socorro. Ela chegou desacordada na base do Corpo de Bombeiros e, após manobras de desobstrução das vias aéreas, foi salva.

As imagens das câmeras de videomonitoramento da unidade mostram o desespero dos pais. O soldado Nogueira conta como foi o resgate da bebê.

“Eles pararam no quartel e se dirigiram à seção de vistorias. Eu já recebi ela desacordada. Iniciei alguns procedimentos pelo lado de fora do portão, sem sucesso. Com isso, iniciei o deslocamento para acionamento da equipe enquanto persistia com as tentativas de desobstrução. Foi quando (no vídeo acima) mostra a bebê acordando e nos dando essa alegria”, conta o soldado.

A mãe, Polyane Ramos da Silva, de 29 anos, conta que Maria Eloá nasceu com problemas de refluxo. “Nesse dia, ela mamou e, como o médico recomendou, fiquei com ela por 20 minutos em pé e depois a deitei, de lado, mas a monitorando. Ela vomitou e babou, coloquei de costas e fiz as manobras, mas ela não chorava e começou a ficar mole”, conta a mãe.

O pai e familiares também tentaram fazer as manobras de desobstrução, mas sem sucesso. Ela conta que desesperados, foram de carro até a sede para buscar ajuda. “São 23 quilômetros de viagem. No meio do caminho, ela desmaiou. Quando chegamos nos bombeiros, para mim, não havia mais o que fazer. O bombeiro a pegou no colo e conseguiu desengasgar ela. Foi só chorar e agradecer a Deus, pois o vi agir naquele momento, e ao bombeiro, se não fosse ele...”, disse a mãe emocionada.

O soldado explicou que, após a desobstrução, a criança se acalmou. Um médico e uma técnica do Samu avaliaram a bebê e constataram que a instrução ou a manobra não causou nenhum dano para a pequena Maria Eloá.

