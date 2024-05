O que fazer com engasgo de bebês? Aprenda manobra

Tutorial é ensinado pelo Corpo de Bombeiros, que utiliza a conhecida técnica de Heimlich durante socorro aos pequenos

Registros de bebês se engasgando são desesperadores e, infelizmente, mais comuns do que possamos imaginar. A maior preocupação é o que fazer, já que o tempo de socorro é primordial para evitar tragédias. O ideal é que todos conheçam a técnica correta de socorro a ser aplicada para o desengasgo — há quem defenda ainda que o método deveria ser ensinado até em sala de aula.



Apesar do nome difícil (Heimlich), a manobra não é tão complicada. Fomos à base do Corpo de Bombeiros para aprender e mostrar passo a passo como agir. [Veja os detalhes no vídeo acima]