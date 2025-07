Vídeo

Jovem é socorrido de helicóptero após ficar ferido em explosão em Linhares

A vítima relatou que utilizava uma esmerilhadeira para cortar um reservatório metálico com vestígios de acetileno, quando faíscas provocaram uma explosão

Um jovem de 25 anos sofreu queimaduras pelo corpo após uma explosão enquanto manuseava uma esmerilhadeira, na tarde desta quarta-feira (23), em Linhares, no Norte do Espírito Santo. A vítima precisou ser socorrida por um helicóptero do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (NOTAER), que o transportou até o Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, na Serra, referência no tratamento de queimaduras no Estado.>