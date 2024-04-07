Menino de 3 anos é salvo por manobra de desengasgo feita por PMs na Serra

A família de um menino de 3 anos passou por momentos de pânico na noite de sábado (6), na Serra : a criança começou a ter convulsões e eles correram com ela para o hospital, mas o trânsito estava parado. No caminho, eles encontraram uma viatura e os policiais começaram a fazer manobras de desengasgo, momento em que o garoto vomitou e voltou a respirar.

De acordo com a avó do menino, a dona de casa Zilma da Silva, Joel Lucas estava brincando e pediu para dormir. Cerca de 20 minutos depois, a mãe da criança viu que ele estava tendo convulsões. "A gente saiu de casa desesperado e o trânsito estava todo engarrafado. No caminho, graças a Deus, encontramos esse policial, ele pegou o neném, colocou na viatura e foi na frente com ele", relatou.

Segundo o cabo Marques, que atendeu a ocorrência, já era quase o fim do expediente quando a família chegou pedindo ajuda. No caminho para o Hospital Materno Infantil ele foi fazendo a manobra de Heimlich, até que a criança começou a vomitar e voltou a ter sinais vitais.

O menino deu entrada no hospital e depois foi transferido para outra unidade, em Vitória, para fazer alguns exames. Segundo a avó, ele está bem. "Ele estava ruim mesmo, parecia que estava partindo. Os policiais foram anjos, não tenho palavras para agradecer", salientou Zilma.