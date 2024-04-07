Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Veja vídeo

Menino de 3 anos é salvo por manobra de desengasgo feita por PMs na Serra

O pequeno Joel Lucas foi recebendo os primeiros socorros dentro da viatura, a caminho do hospital, e história teve um final feliz
Júlia Afonso

Júlia Afonso

Publicado em 

07 abr 2024 às 11:16

Publicado em 07 de Abril de 2024 às 11:16

A família de um menino de 3 anos passou por momentos de pânico na noite de sábado (6), na Serra: a criança começou a ter convulsões e eles correram com ela para o hospital, mas o trânsito estava parado. No caminho, eles encontraram uma viatura e os policiais começaram a fazer manobras de desengasgo, momento em que o garoto vomitou e voltou a respirar. 
De acordo com a avó do menino, a dona de casa Zilma da Silva, Joel Lucas estava brincando e pediu para dormir. Cerca de 20 minutos depois, a mãe da criança viu que ele estava tendo convulsões. "A gente saiu de casa desesperado e o trânsito estava todo engarrafado. No caminho, graças a Deus, encontramos esse policial, ele pegou o neném, colocou na viatura e foi na frente com ele", relatou.
Segundo o cabo Marques, que atendeu a ocorrência, já era quase o fim do expediente quando a família chegou pedindo ajuda. No caminho para o Hospital Materno Infantil ele foi fazendo a manobra de Heimlich, até que a criança começou a vomitar e voltou a ter sinais vitais. 
O menino deu entrada no hospital e depois foi transferido para outra unidade, em Vitória, para fazer alguns exames. Segundo a avó, ele está bem. "Ele estava ruim mesmo, parecia que estava partindo. Os policiais foram anjos, não tenho palavras para agradecer", salientou Zilma. 
Nas redes sociais, o policial Marques publicou um vídeo com a avó e o pai do menino, que agradeceram o trabalho da equipe (confira acima).

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Serra Polícia Militar
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Ferraço, Pazolini e Helder: o que a política separou, a fé unirá
Imagem de destaque
E tudo pode se acabar de novo em uma triste pizza
Imagem de destaque
Empresário vai a júri no ES por morte de esposa em acidente de lancha

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados