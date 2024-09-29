PM conta como salvou bebê de dois meses de engasgo em Cariacica

Um soldado da Polícia Militar conseguiu fazer a manobra de Heimlich e salvar a vida de um bebê de menos de dois meses, que havia se engasgado e estava no colo do pai. O militar Bruno Martins iria iniciar sua jornada de trabalho quando ouviu uma freada brusca em frente à 16ª Cia Independente em Nova Rosa da Penha, em Cariacica. Ao se aproximar da porta para ver do que se tratava, percebeu que a criança estava ficando roxa.

Com calma e agilidade, o soldado conseguiu intervir e o menino voltou a respirar normalmente. O caso aconteceu no dia 5 de setembro, mas só neste final de semana que o soldado decidiu publicar o vídeo do salvamento em suas redes sociais.

“Tentei manter a calma porque se eu me desesperasse a criança poderia morrer. Vi o pai saindo do carro enquanto tentava desengasgá-lo. Percebi do que se tratava e o homem já me entregou o bebê. Fiz a primeira manobra e aparentemente ele já havia desengasgado. Continuei por mais um tempo até ter a certeza de que a criança estava respirando. Quando o neném começou a se mexer, entreguei para mãe”, contou.

Após o susto, o policial permaneceu por um tempo ao lado da mãe e passou algumas orientações para que a família consiga agir caso algo assim venha acontecer novamente. O policial acredita que, se não tivesse preparado, o bebê não teria sobrevivido.

“Estou na PM há quase dez anos e já tive muitas experiências intensas, mas algumas ficam gravadas para sempre. Não costumo compartilhar muito sobre, mas tive a honra e a responsabilidade de salvar a vida de um recém-nascido. Quando algo assim acontece, as pessoas enxergam a farda como um tipo de socorro. Então, a gente tem a chance de ajudar e de salvar vidas”, relata.

Durante o curso de formação, os PMs recebem aulas de primeiros socorros, mas o policial avalia que é no dia a dia que os aperfeiçoamentos ocorrem.