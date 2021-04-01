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Recém-nascido

Vídeo: policiais socorrem bebê que engasgou no carro, em Vila Velha

A criança tinha acabado de receber alta hospitalar, estava no carro da família, engasgou e chegou ao posto da polícia desmaiada

Publicado em 01 de Abril de 2021 às 17:54

Esthefany Mesquita

Esthefany Mesquita

Publicado em 

01 abr 2021 às 17:54
Bebê recém-nascido foi salvo por policiais militares após engasgar nesta quinta (1º)
Bebê recém-nascido foi salvo por policiais militares após engasgar nesta quinta (1º) Crédito: Divulgação/BPTRAN
Um bebê recém-nascido que estava engasgado foi socorrido por policiais militares, na noite dessa quarta-feira (31), quando a família voltava do hospital e seguia para casa. Os pais da criança levaram o bebê até o posto 06 da Polícia Estadual, na Rodovia do Sol, em Vila Velha.
De acordo com o sargento Corrêa, a família tinha acabado de receber alta hospitalar após o nascimento da criança e seguia para casa, no município de Guarapari, quando o bebê se engasgou no carro. Corrêa, que estava no momento do atendimento, contou que o casal chegou ao posto da polícia por volta das 19h. 
"A criança estava no colo da mãe, o pai estava junto e uma outra pessoa que acompanhava o casal na tentativa de ajudar. Quando eles chegaram ao posto, a soldado Brandão identificou imediatamente o que estava acontecendo e prestou os primeiros socorros. Ela pegou a criança e iniciou movimento de ressuscitação mas vimos que o bebê não voltava".
O sargento destaca que o bebê chegou ao local desacordado. "Ele não estava respondendo, continuou desacordado e não respirava. Foi neste momento que coloquei o dedo na boca do bebê para facilitar a respiração. Foi aí que a criança respirou pela boca, mas como a situação era delicada e não tínhamos equipamento necessário, levamos o bebê e a família imediatamente para o hospital".
Segundo o sargento, ele dirigia a viatura enquanto a soldado mantinha a criança respirando. Os pais também foram na viatura e o carro da família ficou no posto policial. A criança foi deixada no Hospital Santa Mônica, também na Rodovia do Sol, em Vila Velha, onde segue internada.
O sargento destaca ainda que, em situações como esta, a família deve procurar o posto militar mais próximo. "Procure os bombeiros, a polícia a guarda municipal. Nós temos treinamento para realizar o socorro e conseguir fazer com que a vítima chegue o melhor possível ao hospital".
Em contato com a reportagem de A Gazeta, a mãe disse que o bebê passa bem. "Benício está estável, bem, respirando sozinho, em observação na UTIN. No momento estamos focados na recuperação e alta do nosso filho. Obrigada", informou Bruna.

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