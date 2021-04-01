ES recebe quase 170 mil doses de vacinas contra Covid-19

Mais de 160 mil doses de vacinas contra Covid-19 chegaram ao Estado nesta quinta-feira (01) Crédito: Bartolomeu Martins Lima/MS

168.950 doses de vacinas para dar continuidade à imunização contra a . Uma boa notícia, que traz mais esperança aos capixabas na dura batalha para vencer a pandemia do novo coronavírus . O Espírito Santo recebeu, na manhã desta quinta-feira (1),para dar continuidade à imunização contra a Covid-19

13.750 unidades da vacina Covishield (Oxford/Fiocruz) e 155.200 da Coronavac (Sinovac/Butantan). Segundo o Foram entregues. Segundo o Ministério da Saúde , essa é a maior remessa já encaminhada para o Estado.

, bem como o envio às regionais de saúde Norte, Sul e Central, ocorra ainda nesta quinta-feira. Assim que deixou o Aeroporto Eurico Salles, em Vitória , a vacina foi encaminhada a Central Estadual de Rede de Frio, para cadastramento. A previsão é que a distribuição aos municípios da Região Metropolitana bem como o envio às regionais de saúde Norte, Sul e Central, ocorra ainda nesta quinta-feira.

De acordo com a Secretaria de Estado da Saúde do Espírito Santo (Sesa) , os imunizantes serão encaminhados aos municípios para completar 100% da primeira dose da população de 65 a 69 anos e das comunidades quilombolas.

Será encaminhado, também, o quantitativo de 13%, para a segunda dose (D2) dos trabalhadores da saúde; 20%, para a D2 de idosos de 80 a 84 anos; e 15% para a D2 de pessoas com 75 a 79 anos.

MEDIDAS

Com a atualização da Campanha de Vacinação para a Covid-19, promovida pelo Ministério da Saúde, o Estado, a partir da próxima semana, também começará a imunizar as forças de segurança e salvamento para a ação in loco. Ao todo, 858 doses do imunizante recebido nesta quinta-feira serão destinados a trabalhadores que atuam no atendimento e transporte de pacientes e fazem resgates pré-hospitalar.

As novas unidades também vão atender as pessoas que estão nas ações de vacinação e os profissionais envolvidos nas campanhas de vigilância das medidas de distanciamento social, com contato direto com o público.