Covid-19: ES tem maior aumento na média móvel de óbitos no país

ES tem maior aumento percentual na média móvel de óbitos do país Crédito: Roverna Rosa/Agência Brasil

3.668 mortes em 24 horas pela Na terça-feira (30) o Brasil registrouem 24 horas pela Covid-19 , de acordo com informação do Consórcio de Veículos de Imprensa. Apenas no Espírito Santo , no mesmo dia, foram contabilizadas 72 mortes no mesmo espaço de tempo, além de 61 óbitos nesta quarta (31) . Com registros diários de números elevados, os dados levantados pelo Consórcio também apontam que Estado passou a figurar como o que apresentou maior aumento percentual na média móvel de óbitos do país.

Média móvel de óbitos no ES sofre maior aumento percentual do país Crédito: Reprodução | Sesa

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De acordo com análise da Sesa, tem sido observado o aumento diário no número de óbitos pelo novo coronavírus no Estado nas últimas semanas epidemiológicas. Esse aumento acompanha também o crescimento de novos casos da doença diante da terceira fase de expansão, compreendida a partir da Semana Epidemiológica (SE) 08, que compreende o período de 21 a 27 de fevereiro.

Da 'SE 08' até a semana vigente (de número 13), o Estado já notificou aproximadamente 1.125 óbitos pela Covid-19, segundo dados do Painel Covid-19. Ainda segundo o Painel, nesta terça-feira (30), a média móvel de óbitos de 14 dias apresentou um aumento de 88,84% comparada ao dia anterior; já a média móvel de óbitos de 7 dias obteve um aumento de 12,32% comparada ao dia anterior.

Como explica a Sesa, vale lembrar que a média móvel é um recurso matemático que permite analisar se o número de casos confirmados e/ou de óbitos na última semana ou em 14 dias aumentou ou diminuiu, de acordo com o mesmo intervalo de tempo das semanas anteriores.

Em nota, a secretaria ressaltou que as medidas de prevenção precisam ser mantidas, com respeito ao distanciamento social, ao uso da máscara e à higiene das mãos. Além disso, junto ao respeito às medidas restritivas adotadas pelo Estado.

PRINCIPAIS FATORES

A explicação do aumento que vem sendo observado entre a segunda quinzena do mês de fevereiro e início do mês de março, para Pablo Lira, diretor-presidente do IJSN, pode ser resumida em três principais fatores:

Novas variantes em circulação no território nacional e em território capixaba De acordo com Lira, os resquícios destes períodos do ano, em especial do carnaval, que aconteceu a partir de 15 de fevereiro, trouxeram resultados cerca de 21 dias depois. "É o que se chama de janela de transmissão. Depois de três semanas houve um aumento que chama a atenção, em curto espaço de tempo, em especial em virtude de aglomeração dos jovens", destacou; Segundo o diretor-presidente do IJSN, o mês de março já conta, como fator sazonal esperado, com o aumento das síndromes respiratórias, como é o caso da própria Covid-19; Dentre as novas cepas identificadas, a atenção especial no Estado fica para a variante do Reino Unido, diagnosticada no Lacen, e já presente na maioria dos municípios do Espírito Santo.

CICLOS REGIONAIS DA PANDEMIA

De acordo com Pablo, também é possível falar em ciclos regionais da pandemia. Para o especialista, no início da disseminação do vírus no Brasil, houve destaque para Estados como São Paulo, Rio de Janeiro, Amazonas e Ceará, ainda em 2020. Somente depois houve aumento no Espírito Santo.

Como efeito das variantes, como a do Amazonas, elas se reproduziram em outros Estados da federação. "No entanto, no ES não há proeminência da cepa de Manaus. O comportamento do vírus em Estados do sul do país vem se reproduzindo aqui, logo temos que ficar atentos a estes estados. Eles tiveram três semanas de crescimento muito forte, nossa ideia é passar menos tempo assim, com ajuda do isolamento social", disse.

Neste sentido, o que se espera, de acordo com Lira, é que com a querentena preventiva seja reduzido o contágio, a pressão de leitos e o número de óbitos. "Aqui reside a importância de reforçar para a população fazer a parte dela, preservando vidas. Os efeitos vêm na janela de 14 a 21 dias, esperamos reduzir a curva, preservar vidas e desacelerar o crescimento de casos e óbitos", acrescentou.

Além da quarentena, outra medida tomada pelo governo capixaba que tem sido fundamental, segundo Lira, é a de não ter parado a expansão de leitos. "Uma semana e meia atrás tínhamos mais de 700 leitos de Unidade de Terapia Intensiva, agora são quase 900. Isso foi feito de forma prudente, mas a expansão tem limite e ele se encontra no número de profissionais da saúde, que estão sob stress muito grande. Quanto mais leitos, mais profissionais é preciso ter", afirmou.