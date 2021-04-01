Boi pego a laço no ES: "Era isso ou utilizar um tranquilizante", diz assessor técnico

Boi solto em avenida assusta moradores de Linhares Crédito: Reprodução | TV Gazeta Norte

O assessor técnico da Vigilância Ambiental, Sérgio Lubiana, explicou à reportagem de A Gazeta que o processo de a captura a laço do animal foi a medida mais adequada pelo município, para não precisar usar um dardo tranquilizante disparado por uma espingarda contra o boi.

"Esse procedimento que nós utilizamos é um procedimento padrão. Era isso ou utilizar um tranquilizante. Mas, nesse caso, o tranquilizante tem que ser injetado com um dardo, disparado através de uma espingarda contra o animal. Não utilizamos esse tranquilizante porque não há muitos casos como esse de ontem", afirmou.

Lubiana explicou ainda que todo o trabalho feito pelos vaqueiros para laçar e conter o animal foi acompanhado por uma veterinária da Unidade de Vigilância de Zoonoses (UVZ). Confira como foi a captura:

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ANIMAL NÃO FOI ABATIDO

Segundo o assessor técnico, após a captura, a equipe da Unidade de Vigilância de Zoonoses optou por levar o animal diretamente para a propriedade rural de onde havia fugido. Após ser encaminhado à fazenda, o animal não foi abatido. "Nesses casos, a gente pode levar para a Zoonoses ou para o local de origem do animal. Foi mais viável e seguro. Por questão de segurança e para o bem-estar do animal, preferimos prestar o atendimento médico e fazer a avaliação na propriedade da dona dele", explicou.

O assessor da Vigilância Ambiental salientou que o boi não foi ferido durante a captura e que o machucado na orelha, apontado por alguns leitores, se trata de uma bicheira, comum em animais do tipo. Segundo Sérgio Lubiana, a veterinária avaliou o animal e indicou um medicamento para a ferida.

Lubiana conta que, de acordo com a veterinária, o boi passa bem e que o animal ficou assustado devido à situação em que estava: na rua, em ambiente incomum para ele, muito movimentado no Centro do município.

Boi fujão de Linhares foi parar no Encontro Crédito: Reprodução | TV Globo

DONA FOI MULTADA E ANIMAL FICARÁ PRESO NA FAZENDA

Segundo a prefeitura, a dona do boi foi multada em R$ 190,00 pela Unidade de Vigilância de Zoonoses para ressarcir a apreensão realizada, e em R$ 2.335,00 pelo Departamento de Fiscalização e Postura de Linhares.

Enquanto a multa não for paga, o boi terá que ser mantido preso em uma baia da fazenda e a dona só poderá permitir que ele saia ou tomar alguma medida em relação ao animal quando os valores forem pagos e todo o processo legal concluído. A ocorrência está em andamento na Delegacia Regional de Linhares.

CONFIRA O VÍDEO DA MOVIMENTAÇÃO NA CIDADE COM A FUGA DO BOI