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Em Linhares

Boi pego a laço no ES: "Era isso ou utilizar um tranquilizante", diz assessor técnico

O assessor técnico da Vigilância Ambiental de Linhares, Sérgio Lubiana, explicou à reportagem de A Gazeta que o processo de a captura a laço do boi foi a medida mais adequada. Animal foi levado de volta para a fazenda de onde havia fugido

Publicado em 01 de Abril de 2021 às 13:22

Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

01 abr 2021 às 13:22
Animal solto em avenida assusta moradores de Linhares
Boi solto em avenida assusta moradores de Linhares Crédito: Reprodução | TV Gazeta Norte
A fuga de um boi de uma propriedade rural em Linhares, no Norte do Espírito Santo, causou correria no centro da cidade na manhã desta quarta-feira (31) e viralizou na internet. O assunto chegou a entrar entre os mais comentados do Twitter e foi citado até no Encontro com Fátima Bernardes, da TV Globo. Em meio a repercussão, muitos leitores de  A Gazeta ficaram com dúvidas sobre a captura, a saúde e o que seria feito com o animal.
O assessor técnico da Vigilância Ambiental, Sérgio Lubiana, explicou à reportagem de A Gazeta que o processo de  a captura a laço do animal foi a medida mais adequada pelo município, para não precisar usar um dardo tranquilizante disparado por uma espingarda contra o boi.
"Esse procedimento que nós utilizamos é um procedimento padrão. Era isso ou utilizar um tranquilizante. Mas, nesse caso, o tranquilizante tem que ser injetado com um dardo, disparado através de uma espingarda contra o animal. Não utilizamos esse tranquilizante porque não há muitos casos como esse de ontem", afirmou.
Lubiana explicou ainda que todo o trabalho feito pelos vaqueiros para laçar e conter o animal foi acompanhado por uma veterinária da Unidade de Vigilância de Zoonoses (UVZ). Confira como foi a captura:

ANIMAL NÃO FOI ABATIDO

Segundo o assessor técnico, após a captura, a equipe da Unidade de Vigilância de Zoonoses optou por levar o animal diretamente para a  propriedade rural de onde havia fugido. Após ser encaminhado à fazenda, o animal não foi abatido. "Nesses casos, a gente pode levar para a Zoonoses ou para o local de origem do animal. Foi mais viável e seguro. Por questão de segurança e para o bem-estar do animal, preferimos prestar o atendimento médico e fazer a avaliação na propriedade da dona dele", explicou.
O assessor da Vigilância Ambiental salientou que o boi não foi ferido durante a captura e que o machucado na orelha, apontado por alguns leitores, se trata de uma bicheira, comum em animais do tipo. Segundo Sérgio Lubiana, a veterinária avaliou o animal e indicou um medicamento para a ferida.
Lubiana conta que, de acordo com a veterinária, o boi passa bem e que o animal ficou assustado devido à situação em que estava: na rua, em ambiente incomum para ele, muito movimentado no Centro do município.
Boi fujão de Linhares foi parar no Encontro
Boi fujão de Linhares foi parar no Encontro Crédito: Reprodução | TV Globo

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DONA FOI MULTADA E ANIMAL FICARÁ PRESO NA FAZENDA

Segundo a prefeitura, a dona do boi foi multada em R$ 190,00 pela Unidade de Vigilância de Zoonoses para ressarcir a apreensão realizada, e em R$ 2.335,00 pelo Departamento de Fiscalização e Postura de Linhares. 
Enquanto a multa não for paga, o boi terá que ser mantido preso em uma baia da fazenda e a dona só poderá permitir que ele saia ou tomar alguma medida em relação ao animal quando os valores forem pagos e todo o processo legal concluído. A ocorrência está em andamento na Delegacia Regional de Linhares.

CONFIRA O VÍDEO DA MOVIMENTAÇÃO NA CIDADE COM A FUGA DO BOI

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