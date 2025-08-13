Acidente

Piloto de parapente cai em área de mata e liga para Bombeiros em Castelo

Segundo a corporação, vítima realizou o acionamento ao perder o controle do equipamento após saltar da Pedra dos Cabritos

Carol Leal Repórter / [email protected]

Publicado em 13 de agosto de 2025 às 15:06

Piloto de parapente caiu em área de mata em Castelo Crédito: Leitor/A Gazeta

Um piloto de parapente caiu em área de mata e ligou para os Bombeiros na manhã desta quarta-feira (13), na região da Pedra dos Cabritos, na localidade de Estrela do Norte, em Castelo, na Região Sul do Espírito Santo. Por meio de nota, a corporação disse que a vítima entrou em contato dizendo que caiu e se feriu após saltar de parapente e perder o controle do voo.

Uma equipe dos bombeiros está no local e, até o momento, não há mais detalhes sobre a ocorrência. O texto será atualizado.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta