Piloto de parapente cai em área de mata e liga para Bombeiros em Castelo

Publicado em 13 de agosto de 2025 às 15:06
Um piloto de parapente caiu em área de mata e ligou para os Bombeiros na manhã desta quarta-feira (13), na região da Pedra dos Cabritos, na localidade de Estrela do Norte, em Castelo, na Região Sul do Espírito Santo. Por meio de nota, a corporação disse que a vítima entrou em contato dizendo que caiu e se feriu após saltar de parapente e perder o controle do voo.
Uma equipe dos bombeiros está no local e, até o momento, não há mais detalhes sobre a ocorrência. O texto será atualizado.
