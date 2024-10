Denúncia de tráfico em distribuidora de bebidas na Serra acaba em prisão

Maior parte dos materiais apreendidos — entre eles armas, munições, drogas e muito dinheiro em espécie — foi encontrada pelo cão policial Coda

Drogas, armas e mais de R$ 20 mil foram encontrados em uma distribuidora de bebidas na Serra. Na madrugada desta quarta-feira (16), policiais militares seguiram para o estabelecimento localizado no bairro Vila Nova de Colares após receberem uma denúncia de que havia tráfico de drogas no imóvel.

Os militares do Batalhão de Ações com Cães foram ao local e abordaram dois funcionários: no bolso de um deles, de 31 anos, havia R$ 893. O cão Coda iniciou os trabalhos e encontrou no estabelecimento: