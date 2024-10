De Rio Bananal

Procurado por manter sobrinha em cárcere privado por 9 anos é preso no ES

Homem, que é tio da vítima, se entregou à polícia na última segunda-feira (14); ele raptou a própria sobrinha em 2015, quando ela ainda era adolescente

Foi preso o homem procurado e suspeito de raptar, estuprar e manter em cárcere privado por quase dez anos a própria sobrinha. A jovem, atualmente com 25 anos, moradora de Rio Bananal, no Norte do Espírito Santo, dada como desaparecida desde a adolescência, foi resgatada em Jucuruçu, no extremo Sul da Bahia, em uma operação policial realizada entre os dias 19 e 20 de setembro.

Desde o resgate, a polícia fazia buscas pelo tio da vítima, visto que, após descobrir o cativeiro e libertar a jovem, o homem conseguiu fugir. Na última segunda-feira (14), o procurado se entregou para a Polícia Civil em Linhares, acompanhado do advogado. Segundo a corporação, ele "contou as suas versões do fato, apresentou provas que serão avaliadas pela Justiça e foi preso, em cumprimento ao mandado de prisão em aberto contra ele, expedido pela Justiça de Rio Bananal".

Após a prisão, ele foi encaminhado para o Centro de Detenção Provisória da Serra, na Grande Vitória, onde ficam os acusados de praticar crimes sexuais. Ele segue à disposição da Justiça.

A reportagem de A Gazeta optou por não divulgar a identidade do detido para preservar a identidade da vítima.

Achada na Bahia

Local onde jovem vivia em cárcere privado. (Divulgação | Polícia Civil)

Uma mulher de 25 anos, dada como desaparecida desde a adolescência, foi resgatada na Bahia em uma grande operação envolvendo a Polícia Civil e o Ministério Público do Espírito Santo. A vítima sumiu em 2015, quando morava na cidade de Rio Bananal, Norte capixaba. Mas, na verdade, a mulher estava o tempo todo em um cativeiro, e, após quase 10 anos, conseguiu entrar em contato com a família por meio de rede social e pediu ajuda.

Após o resgate, a jovem afirmou que foi raptada, estuprada e levada para a cidade baiana Teixeira de Freitas por um tio, e que lá era mantida trancada em uma casa. O homem a ameaçava e dizia que "caso tentasse fugir, iria matar a família dela inteira". Na ocasião, a então adolescente deixou apenas uma carta para os familiares dizendo que iria embora. Foi quando o pai da vítima procurou o Ministério Público do Espírito Santo (MPES) e a delegacia que investigava desaparecimentos.

A vítima também contou que só podia sair da residência acompanhada do tio, e que ele a vigiava o tempo todo. Nunca foi permitido a ela ir para escola, por exemplo.

Após um tempo residindo em Teixeira de Freitas, o tio e a vítima foram para Vitória, Capital do Espírito Santo, onde moraram por aproximadamente três anos. De Vitória, os dois foram embora para Jucuruçu, na Bahia, cidade onde ocorreu a operação de resgate no dia 20 de setembro. A vítima relata que durante todos os anos foi abusada pelo homem e, neste período, chegou a ter um filho que faleceu ainda recém-nascido.

Ajuda por celular

Há aproximadamente oito meses, o homem deu um celular para a jovem. Por meio do telefone, a vítima conseguiu contato com a família e pediu ajuda. Os policiais, acompanhados do pai da jovem, saíram de Rio Bananal na madrugada do dia 19 de setembro e, na manhã do dia seguinte, realizaram a abordagem no local do cativeiro. No entanto, o suspeito conseguiu visualizar a chegada dos policiais e saiu correndo, pulando cercas e fugindo para o mato.

"Mesmo perseguido pelos agentes por um bom tempo, ele conseguiu se evadir porque conhecia muito bem o ambiente e as trilhas da mata", informou a Polícia Civil capixaba. Durante as buscas no cativeiro, a polícia encontrou três armas de fabricação caseira, munições, um revólver calibre 38, além de documentos falsos.

O reencontro

Um vídeo mostra o momento emocionante do reencontro da moça com o pai após o resgate. As imagens foram registradas pela Polícia Civil do Espírito Santo. O pai detalhou como foi esse reencontro.

Foi muito bom. Eu não sabia se chorava de felicidade por estar abraçando ela ou tristeza de ver ela naquela situação precária. Era uma situação difícil, não era isso que eu queria para a minha filha X • Pai da vítima

"Ela está muito abalada, está sofrendo psicologicamente, muito deprimida. Vamos tentar buscar algum tratamento para ela e para nós. Tem que dar um jeito de prender esse cara, se não a gente não vai ter sossego. Um cara que faz uma coisa dessas com a sobrinha, não é homem. Queremos justiça", pontuou o pai.

