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"Operação Resgate"

Jovem desaparecida há 9 anos foi raptada no ES e achada na Bahia

Vítima era adolescente quando sumiu na cidade Rio Bananal; agora resgatada, ela conta que foi raptada, estuprada e mantida em cárcere privado todo o tempo
Mariana Lopes

Mariana Lopes

Publicado em 

20 set 2024 às 17:17

Publicado em 20 de Setembro de 2024 às 17:17

Jovem foi resgatada em cativeiro na cidade de cidade de Jucuruçu, na Bahia
Local onde jovem vivia em cárcere privado Crédito: Divulgação | Polícia Civil
Uma mulher de 25 anos, dada como desaparecida desde a adolescência, foi resgatada no Estado da Bahia em uma grande operação envolvendo a Polícia Civil e o Ministério Público do Espírito Santo. A vítima sumiu em 2015, quando morava na cidade de Rio Bananal, Norte capixaba. Mas, na verdade, a mulher estava o tempo todo em um cativeiro, e, após quase 10 anos, conseguiu entrar em contato com a família por meio de rede social e pediu ajuda. 
Após o resgate, a jovem afirmou que foi raptada, estuprada e levada para a cidade baiana Teixeira de Freitas por um tio, e que lá era mantida trancada dentro de uma casa. O homem a ameaçava e dizia que "caso tentasse fugir, iria matar a família dela inteira". Na ocasião, a então adolescente deixou apenas uma carta para os familiares dizendo que iria embora. Foi quando o pai da vítima procurou o Ministério Público do Espírito Santo (MPES) e a delegacia que investigava desaparecimentos.
A vítima também contou que só podia sair da residência acompanhada do tio, e que ele a vigiava o tempo todo. Nunca foi permitido a ela ir para escola, por exemplo. 
Após um tempo residindo em Teixeira de Freitas, o tio e a vítima foram para Vitória, Capital do Espírito Santo, onde moraram por aproximadamente três anos. De Vitória, os dois foram embora para Jucuruçu, na Bahia, cidade onde ocorreu a operação de resgate nesta sexta-feira (20). A vítima relata que durante todos os anos foi abusada pelo homem e, neste período, chegou a ter um filho que faleceu ainda recém-nascido.
Há aproximadamente oito meses, o homem deu um celular para a jovem. Por meio do telefone, a vítima conseguiu contato com a família e pediu ajuda. Os policiais, acompanhados do pai da jovem, saíram de Rio Bananal na madrugada de quinta-feira (19) e, na manhã desta sexta, realizaram a abordagem no local do cativeiro. No entanto, o suspeito conseguiu visualizar a chegada dos policiais e saiu correndo, pulando cercas e fugindo para o mato.
"Mesmo perseguido pelos agentes por um bom tempo, ele conseguiu se evadir porque conhecia muito bem o ambiente e as trilhas da mata", informou a Polícia Civil capixaba. Durante as buscas no cativeiro, a polícia encontrou três armas de fabricação caseira, munições, um revólver calibre 38, além de documentos falsos.

Atualização

20/09/2024 - 7:25
Após a publicação da reportagem, o Ministério Público do Espírito Santo divulgou que o homem suspeito de raptar a mulher é um tio dela. Diante desta informação, o nome e a foto dele foram retirados da publicação para preservar a identidade da vítima. 

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