Jovem desaparecida há 9 anos foi raptada no ES e achada na Bahia

Local onde jovem vivia em cárcere privado Crédito: Divulgação | Polícia Civil

Uma mulher de 25 anos, dada como desaparecida desde a adolescência, foi resgatada no Estado da Bahia em uma grande operação envolvendo a Polícia Civil e o Ministério Público do Espírito Santo. A vítima sumiu em 2015, quando morava na cidade de Rio Bananal, Norte capixaba. Mas, na verdade, a mulher estava o tempo todo em um cativeiro, e, após quase 10 anos, conseguiu entrar em contato com a família por meio de rede social e pediu ajuda.

Após o resgate, a jovem afirmou que foi raptada, estuprada e levada para a cidade baiana Teixeira de Freitas por um tio, e que lá era mantida trancada dentro de uma casa. O homem a ameaçava e dizia que "caso tentasse fugir, iria matar a família dela inteira". Na ocasião, a então adolescente deixou apenas uma carta para os familiares dizendo que iria embora. Foi quando o pai da vítima procurou o Ministério Público do Espírito Santo (MPES) e a delegacia que investigava desaparecimentos.

A vítima também contou que só podia sair da residência acompanhada do tio, e que ele a vigiava o tempo todo. Nunca foi permitido a ela ir para escola, por exemplo.

Após um tempo residindo em Teixeira de Freitas, o tio e a vítima foram para Vitória , Capital do Espírito Santo, onde moraram por aproximadamente três anos. De Vitória, os dois foram embora para Jucuruçu, na Bahia, cidade onde ocorreu a operação de resgate nesta sexta-feira (20). A vítima relata que durante todos os anos foi abusada pelo homem e, neste período, chegou a ter um filho que faleceu ainda recém-nascido.

Há aproximadamente oito meses, o homem deu um celular para a jovem. Por meio do telefone, a vítima conseguiu contato com a família e pediu ajuda. Os policiais, acompanhados do pai da jovem, saíram de Rio Bananal na madrugada de quinta-feira (19) e, na manhã desta sexta, realizaram a abordagem no local do cativeiro. No entanto, o suspeito conseguiu visualizar a chegada dos policiais e saiu correndo, pulando cercas e fugindo para o mato.

"Mesmo perseguido pelos agentes por um bom tempo, ele conseguiu se evadir porque conhecia muito bem o ambiente e as trilhas da mata", informou a Polícia Civil capixaba. Durante as buscas no cativeiro, a polícia encontrou três armas de fabricação caseira, munições, um revólver calibre 38, além de documentos falsos.