Criança é baleada após ladrões renderem família em casa em São Mateus

Dois criminosos invadiram uma casa e renderam uma família em um assalto no bairro Nova Aimorés, em São Mateus, no Norte do Espírito Santo, na manhã desta sexta-feira (20). Segundo a Polícia Militar, a dupla fugiu, roubando o carro das vítimas e diversos bens do imóvel. Durante a ação, uma menina de 10 anos foi baleada.
A PM informou que policiais foram ao local após serem acionados e conversaram com o irmão do dono da residência. O indivíduo relatou que, durante o assalto, os criminosos colocaram as vítimas de joelhos. No momento em que a sobrinha dele tentou se levantar, um dos criminosos atirou e a criança acabou atingida por um disparo.
A dupla fugiu com um carro que estava na garagem da propriedade. Segundo a Polícia Militar, os criminosos levaram televisões, celulares, notebook, uma pistola calibre 9 mm, cerca de R$ 800 em dinheiro e um par de alianças de ouro.
A menina de 10 anos foi socorrida por vizinhos e levada para o Hospital Estadual Roberto Silvares, em São Mateus. A PM relatou que a menina foi ferida de raspão e não corre risco de morte.
A Polícia Civil foi procurada pela reportagem de A Gazeta e informou que a Delegacia Especializada de Investigações Criminais (Deic) de São Mateus está empenhada nas investigações sobre o caso. Mais detalhes do fato serão mantidos sob sigilo. "A população tem um papel importante nas investigações e pode contribuir com informações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181, que também possui um site onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas, o disquedenuncia181.es.gov.br. O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas", salientou a corporação.