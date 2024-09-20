Criança é baleada após ladrões renderem família em casa em São Mateus

Momento em que suspeitos fogem de carro após assalto em São Mateus Crédito: Reprodução/Sama News

A PM informou que policiais foram ao local após serem acionados e conversaram com o irmão do dono da residência. O indivíduo relatou que, durante o assalto, os criminosos colocaram as vítimas de joelhos. No momento em que a sobrinha dele tentou se levantar, um dos criminosos atirou e a criança acabou atingida por um disparo.

A dupla fugiu com um carro que estava na garagem da propriedade. Segundo a Polícia Militar, os criminosos levaram televisões, celulares, notebook, uma pistola calibre 9 mm, cerca de R$ 800 em dinheiro e um par de alianças de ouro.

A menina de 10 anos foi socorrida por vizinhos e levada para o Hospital Estadual Roberto Silvares, em São Mateus. A PM relatou que a menina foi ferida de raspão e não corre risco de morte.