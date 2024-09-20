'Que a justiça seja feita', diz pai de menino deixado morto em PA de Cariacica

Vendedor Rodrigo Rodrigues, pai de Davy Lucas, de 4 anos, deixado morto pelo padrasto em Pronto Atendimento Crédito: Júlia Afonso e Acervo Familiar

"Eu espero que a justiça seja feita. Sei que a justiça não vai trazer a vida do meu filho de volta, mas eu espero que sejam comprovadas as versões e cobrados esclarecimentos" Rodrigo Rodrigues - Pai de Davy

Rodrigo afirmou que está com a guarda provisória da filha pequena, e que vai buscar pela guarda definitiva dela. "Minha filha está traumatizada com isso tudo. São traumas psicológicos, ainda vamos fazer acompanhamento com psicólogos. Ela está toda roxa: as costas, pernas, perto do órgão genital, o bumbum, está tudo roxo. Ela passou por exames, graças a Deus não houve nada de grave com ela, nenhuma hemorragia. Mas fica uma sensação de impunidade", detalhou Rodrigo.

Ele ainda comentou que a menina pergunta pelo irmão. "Toda hora ela fica perguntando pelo irmão. Creio eu que vai ser um baque quando ela crescer e tiver entendimento que o irmão dela foi morto por um padrasto que não teve nenhum tipo de humanidade para fazer isso com uma criança", desabafou.

"Meu filho era uma criança muito carinhosa com todo mundo, com a irmã dele. Por que fizeram isso com meu filho, de forma cruel, brutal? Ele não merecia isso" Rodrigo Rodrigues - Pai de Davy

Relembre o caso

Na manhã de terça-feira (17), Davy foi deixado pelo padrasto no PA de Alto Lage. Fábio dos Santos Silva, de 28 anos, disse que o menino estava tendo convulsões. Ele entregou o garoto aos profissionais de saúde e saiu de lá, dizendo que iria buscar documentos, mas não voltou.

Uma enfermeira relatou à Polícia Militar que o menino estava com hematomas pelo corpo e sinais de violência sexual. Além disso, uma médica afirmou que Davy estava com rigidez cadavérica, e que teria morrido pelo menos duas horas antes de dar entrada no PA.

Pai é avisado

A mãe de Davy estava viajando, em Rondônia, e deixou Davy e a irmã, de um ano e 10 meses, aos cuidados do padrasto. Ela ficou sabendo que o menino estava no PA e ligou para o pai da criança, Rodrigo Rodrigues, que foi até o local e recebeu a notícia de que o garoto já havia dado entrada na unidade morto.

Irmã no hospital

Enquanto estava no PA, Rodrigo recebeu uma ligação do avô das crianças, dizendo que a filha dele, de um ano e 10 meses, havia sido encontrada no meio da rua em Cariacica, e tinha sido levada para o Hospital Infantil, em Vitória. Segundo a assistente social da unidade de saúde, a bebê tinha sido vítima de agressões físicas.

Padrasto é encontrado

Na madrugada de quarta-feira (18), após uma denúncia anônima, o padrasto das crianças, Fábio dos Santos Silva, foi encontrado em Ulisses Guimarães, Vila Velha . Aos policiais militares, ele disse que a criança tinha passado mal e que, após dar remédios para Davy, o menino tinha convulsionado, por isso foi levado ao PA. Ele foi conduzido até a Delegacia Regional de Vila Velha.

Davy é enterrado e mãe fala com a imprensa

O pequeno Davy foi enterrado por volta das 16h de quarta-feira. A mãe dele, Thais Candido, que estava em viagem no Norte do país, voltou às pressas para o Espírito Santo após saber da morte do filho e chamou de 'monstro' o companheiro dela, que estava cuidando do menino.

Em entrevista à TV Gazeta, ela explicou que a decisão de deixar Davy e a irmã com Fábio foi motivada pela confiança que ela tinha no companheiro. “Ele nunca demonstrou maldade nenhuma com meus filhos. Eu nunca imaginava que esse monstro pudesse fazer isso com meu filho”, disse Thais (confira o depoimento completo acima).

Irmã de Davy recebe alta

No final da tarde de quarta-feira, a irmã de Davy recebeu alta. Um amigo da família — que é chefe do pai das crianças — disse que a menina estava em situação de risco quando chegou ao pronto-socorro da unidade, mas conseguiu se recuperar.

Padrasto é autuado

Na noite de quarta-feira, Fábio dos Santos Silva foi autuado em flagrante por homicídio qualificado pelo fato de a vítima ser menor de 14 anos e majorado pelo autor exercer autoridade sobre a vítima. Ele saiu da Delegacia Regional de Vila Velha, onde estava desde a madrugada, e foi encaminhado ao Centro de Triagem de Viana (CTV), onde permanecerá à disposição da Justiça.

O que a polícia concluiu

Segundo a Polícia Civil, os laudos do Instituto Médico Legal (IML), da Polícia Científica, não foram conclusivos sobre violência sexual, e agora dependem de laudo final para eventual constatação. "Contudo, exames preliminares constataram vários indícios de espancamento, sendo esta a provável causa da morte apurada, inicialmente", afirmou a corporação.