Criança é levada já morta para PA em Cariacica e polícia investiga

Davy Lucas Cândido Rodrigues Pedrosa, criança que foi levada já morta para PA Crédito: Arquivo Pessoal

A Polícia Civil investiga o caso de um menino de quatro anos de idade que foi levado já morto ao Pronto Atendimento de Alto Lage, em Cariacica, nesta terça-feira (17). Segundo relato de uma enfermeira à Polícia Militar, um homem chegou à unidade com a criança, alegando que estava convulsionando, mas depois saiu e não retornou mais.

Ainda de acordo com a profissional de saúde, o menino teria hematomas pelo corpo e sinais de violência sexual. O caso, no entanto, é investigado pela Polícia Civil como "morte a esclarecer" e, somente exames que ainda serão realizados pela Polícia Científica no Instituto Médico Legal (IML), em Vitória, vão apontar o que causou o óbito da criança.

TV Gazeta, esteve no local e apurou que uma médica relatou que a criança apresentava rigidez cadavérica e já estaria morta há pelo menos duas horas antes de ter sido levada ao PA. O homem que deixou o garoto na unidade de atendimento médico é o padrasto de Davy . A repórter Any Cometti, da, esteve no local e apurou que uma médica relatou que a criança apresentava rigidez cadavérica e já estaria morta há pelo menos duas horas antes de ter sido levada ao PA.

Após o acionamento das autoridades, compareceram à unidade os pais da criança, uma tia e um avô. Os familiares não quiseram dar entrevista, mas encaminharam um amigo deles — chefe do pai da criança. Ele identificou a criança como Davy Lucas Cândido Rodrigues Pedrosa.