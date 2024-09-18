'Vida tirada de mim', diz pai de menino deixado morto em PA de Cariacica

O pai de Davy Lucas Cândido Rodrigues Pedrosa, de quatro anos, deixado pelo padrasto, já morto, no Pronto Atendimento (PA) de Alto Lage, em Cariacica, gravou um vídeo enquanto fazia os procedimentos de liberação do corpo do filho, na noite de terça-feira (17). Emocionado, Rodrigo Rodrigues falou sobre como era a criança, e que estava vivendo aquele momento com o "coração na mão" (confira acima).
"Uma criança bem divertida e alegre, que infelizmente partiu. Uma criança que foi lesada corporalmente, vítima de abuso e também brutalidade. O meu filho e a minha família não podem passar por uma situação dessa, tão cruel, de fazer isso com uma criança inocente, sem defesa, sem rumo nenhum de vida", declarou Rodrigo.
"Eu estou aqui liberando o corpo do meu filho com o coração na mão, um filho meu, uma vida minha que está sendo tirada de mim, espero que isso não fique impune"
O pequeno Davy, segundo a enfermagem do PA, estava com sinais de violência sexual e hematomas pelo corpo. Ele estava sob os cuidados do padrasto. O homem, de 28 anos, foi localizado na região da Grande Terra Vermelha, em Vila Velha, e levado à Delegacia Regional do município na manhã desta quarta-feira (18) para prestar depoimento. Até o momento, a Polícia Civil investiga o caso como "morte a esclarecer", pois aguarda o resultado dos exames que irão identificar a causa da morte da criança.
Ponto a ponto:
- Davy Lucas Cândido Rodrigues Pedrosa, de quatro anos, foi deixado pelo padrasto no PA de Alto Lage, em Cariacica, na terça-feira (17).
- O padrasto disse que o menino estava convulsionando, entregou Davy e deixou o local.
- Uma enfermeira relatou à Polícia Militar que o menino estava com hematomas pelo corpo e sinais de violência sexual.
- Uma médica afirmou que Davy estava com rigidez cadavérica, e que teria morrido pelo menos duas horas antes de dar entrada no PA.
- Na madrugada de quarta-feira (18), o padrasto foi encontrado pela PM em Ulisses Guimarães, região da Grande Terra Vermelha, em Vila Velha, após uma denúncia.
- Ele disse que a criança tinha passado mal e que, após dar remédios para Davy, o menino tinha convulsionado, por isso foi levado ao PA.
- O homem, de 28 anos, foi levado à Delegacia Regional de Vila Velha. Até o final da manhã desta quarta-feira, a ocorrência ainda estava em andamento.
- Até o momento, a informação da Polícia Civil é que o caso foi registrado como "morte a esclarecer", e segue sob investigação aguardando os exames que vão identificar a causa da morte.
Vida tirada de mim, diz pai de menino deixado morto em PA de Cariacica