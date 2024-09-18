Padrasto que deixou criança morta em PA de Cariacica é detido

No momento da detenção, o padrasto de Davy disse aos policiais militares que o menino estava passando mal, na última terça-feira (17), e por isso ele foi até a farmácia comprar remédios. Logo após ele medicar o enteado, a criança teria começado a ter convulsões, momento em que foi levada ao PA. Na manhã desta quarta-feira (18), o homem está na Delegacia Regional de Vila Velha, aguardando para prestar depoimento.

Davy Lucas foi deixado pelo padrasto no PA de Alto Lage na terça-feira. Ele alegou que a criança estava convulsionando e, logo em seguida, fugiu do local. Uma enfermeira relatou à Polícia Militar que o menino estava com hematomas pelo corpo e sinais de violência sexual. Segundo apuração da repórter Any Cometti, da TV Gazeta, uma médica afirmou que a criança apresentava rigidez cadavérica e já estaria morta há pelo menos duas horas antes de ter sido levada à unidade de saúde.