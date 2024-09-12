Criança morre após levar tiro durante teste de espingarda em Guarapari

Luiz Miguel dos Santos, 5 anos, morto com um tiro no ombro Crédito: Acervo familiar

Um menino de cinco anos, identificado como Luiz Miguel dos Santos, morreu após levar um tiro acidental durante o teste de uma espingarda na região de Amarelos, em Guarapari , na última quarta-feira (11). O pai da criança estava tentando vender a arma para um amigo, que, na hora de fechar o armamento, acabou disparando.

Conforme o boletim de ocorrência, o pai contou aos policiais militares que foi até a casa do pai do amigo, com o filho, levando uma espingarda de calibre 22 para vendê-la.

Os dois adultos disseram que estavam no quintal e a criança ficou na varanda da casa, sentada em um carrinho de brinquedo.

O amigo começou a manusear a arma aberta, que estava carregada. No momento em que fechou a espingarda, houve o disparo acidental que atingiu o ombro de Luiz Miguel.

A criança saiu correndo na direção dos dois, ferida. Eles pegaram o carro e buscaram ajuda em um pedágio. De lá do menino foi levado, de ambulância, até o Hospital Infantil de Guarapari, mas já deu entrada sem sinais vitais.

O pai da criança, identificado como Rodrigo Mariano Coutinho, e o amigo, Franciel Pereira Vieira, foram levados até a Delegacia Regional de Guarapari. A espingarda, que estava no quintal, também foi apreendida.