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Disparo acidental

Criança morre após levar tiro durante teste de espingarda em Guarapari

Luiz Miguel dos Santos, de 5 anos, estava na varanda, brincando, quando foi atingido por um disparo acidental enquanto o pai dele tentava vender a arma para um amigo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 set 2024 às 11:35

Publicado em 12 de Setembro de 2024 às 11:35

Luiz Miguel dos Santos, 5 anos, morto com um tiro no ombro
Luiz Miguel dos Santos, 5 anos, morto com um tiro no ombro Crédito: Acervo familiar
Um menino de cinco anos, identificado como Luiz Miguel dos Santos, morreu após levar um tiro acidental durante o teste de uma espingarda na região de Amarelos, em Guarapari, na última quarta-feira (11). O pai da criança estava tentando vender a arma para um amigo, que, na hora de fechar o armamento, acabou disparando.
Conforme o boletim de ocorrência, o pai contou aos policiais militares que foi até a casa do pai do amigo, com o filho, levando uma espingarda de calibre 22 para vendê-la.
Os dois adultos disseram que estavam no quintal e a criança ficou na varanda da casa, sentada em um carrinho de brinquedo.
O amigo começou a manusear a arma aberta, que estava carregada. No momento em que fechou a espingarda, houve o disparo acidental que atingiu o ombro de Luiz Miguel.
A criança saiu correndo na direção dos dois, ferida. Eles pegaram o carro e buscaram ajuda em um pedágio. De lá do menino foi levado, de ambulância, até o Hospital Infantil de Guarapari, mas já deu entrada sem sinais vitais.
O pai da criança, identificado como Rodrigo Mariano Coutinho, e o amigo, Franciel Pereira Vieira, foram levados até a Delegacia Regional de Guarapari. A espingarda, que estava no quintal, também foi apreendida. 
Polícia Civil informou que o amigo foi autuado em flagrante por porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e homicídio culposo. Já o pai foi autuado em flagrante por porte ilegal de arma de fogo e homicídio culposo qualificado pela omissão. "Ambos foram encaminhados ao sistema prisional. O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML), da Polícia Científica, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares", completou a corporação.

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