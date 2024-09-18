Bebê irmã de menino deixado morto em PA de Cariacica recebe alta

A bebê de um ano e 10 meses, irmã de Davy Lucas Cândido Rodrigues Pedrosa, menino de 4 anos deixado morto pelo padrasto no Pronto Atendimento (PA) de Alto Lage, em Cariacica, na última terça-feira (17), que estava internada no Hospital Infantil, em Vitória, recebeu alta na tarde desta quarta-feira (18). A informação foi confirmada ao repórter João Britto, da TV Gazeta, por familiares.
Um amigo da família - que é chefe do pai das crianças - disse que a menina estava em situação de risco quando chegou ao pronto-socorro da unidade, mas conseguiu se recuperar. A bebê foi encontrada por uma líder comunitária na rua em um bairro de Cariacica, ainda na terça-feira (17). Segundo a assistente social do Hospital Infantil de Vitória, a criança teria sido vítima de agressões físicas. A notícia sobre o estado de saúde da menina chegou ao pai da criança, Rodrigo Rodrigues, quando ele estava liberando o corpo do filho, Davy Lucas.
A esposa de Rodrigo informou que o avô da menina ligou falando que ela havia sido socorrida pelo Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu/192). A madrasta foi até o local para acompanhar a bebê, já que o marido precisava resolver questões burocráticas sobre a liberação do corpo de Davy. Entenda, abaixo, ponto a ponto da história:
- Davy Lucas Cândido Rodrigues Pedrosa, de quatro anos, foi deixado pelo padrasto no PA de Alto Lage, em Cariacica, na terça-feira (17).
- O padrasto disse que o menino estava convulsionando, entregou Davy e deixou o local.
- Uma enfermeira relatou à Polícia Militar que o menino estava com hematomas pelo corpo e sinais de violência sexual.
- Uma médica afirmou que Davy estava com rigidez cadavérica, e que teria morrido pelo menos duas horas antes de dar entrada no PA.
- Ao mesmo tempo, a irmã de Davy, de um ano e 10 meses, dava entrada no Hospital Infantil, em Vitória, depois de ser achada na rua em Cariacica por uma líder comunitária. Segundo a assistente social da unidade, a menina teria sido vítima de agressões físicas.
- Na madrugada de quarta-feira (18), o padrasto foi encontrado pela PM em Ulisses Guimarães, região da Grande Terra Vermelha, em Vila Velha, após uma denúncia.
- Ele disse que a criança tinha passado mal e que, após dar remédios para Davy, o menino tinha convulsionado, por isso foi levado ao PA.
- O homem, de 28 anos, foi levado à Delegacia Regional de Vila Velha. Até o final da manhã desta quarta-feira, a ocorrência ainda estava em andamento.
- Até o momento, a informação da Polícia Civil é que o caso foi registrado como "morte a esclarecer", e segue sob investigação aguardando os exames que vão identificar a causa da morte.