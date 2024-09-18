Bebê irmã de menino deixado morto em PA de Cariacica recebe alta

Um amigo da família - que é chefe do pai das crianças - disse que a menina estava em situação de risco quando chegou ao pronto-socorro da unidade, mas conseguiu se recuperar. A bebê foi encontrada por uma líder comunitária na rua em um bairro de Cariacica, ainda na terça-feira (17). Segundo a assistente social do Hospital Infantil de Vitória, a criança teria sido vítima de agressões físicas. A notícia sobre o estado de saúde da menina chegou ao pai da criança, Rodrigo Rodrigues, quando ele estava liberando o corpo do filho, Davy Lucas.