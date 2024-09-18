'Monstro', diz mãe de menino deixado morto pelo padrasto em PA de Cariacica

Em entrevista à TV Gazeta, ela explicou que a decisão de deixar Davy e a irmã, de um ano e 10 meses, com Fábio foi motivada pela confiança que ela tinha no companheiro. “Ele nunca demonstrou maldade nenhuma com meus filhos. Eu nunca imaginava que esse monstro pudesse fazer isso com meu filho”, disse Thais.

Thais ainda relembrou a última conversa com o menino, por chamada de vídeo, na manhã de terça-feira (17), e disse que pediu ao companheiro, Fábio dos Santos Silva, que levasse as crianças para a casa da avó materna, após perceber as crianças "tristes".

“Eu falei: ‘Oi, Davy’. Ele só levantou a cabecinha e disse: 'Oi, mãe', e deitou de novo. Foi de manhã, por volta de 7h, 8h. Eu falei (com o padrasto da criança): ‘Meu filho não tá bem, leva meu filho para a minha mãe’. Ele falou que ia levar. Aí eu pedi para ver minha filha. Ela estava sentada na beirada da cama comendo um pão de queijo, com uma carinha triste. Eu olhei e falei assim: ‘Meus filhos não estão bem, leva eles para a casa da minha mãe’. Ele falou que ia levar, e depois sumiu, não tive contato com ele mais.”

Davy Lucas Cândido Rodrigues Pedrosa, de quatro anos, chegou morto no PA de Alto Lage, em Cariacica. Crédito: Arquivo Pessoal

Fábio dos Santos Silva foi localizado em uma casa na região da Grande Terra Vermelha, em Vila Velha, na manhã desta quarta (18). Ele estava dormindo no momento da chegada dos militares e disse que não agrediu Davy. O homem alegou que o enteado morreu, na verdade, após ingerir remédios dentro de casa.

A versão contrasta com a avaliação da equipe médica, que constatou que o menino tinha um braço quebrado. hematomas na cabeça e indícios de abuso sexual.

Após prestar depoimento, Fábio foi autuado em flagrante por homicídio qualificado pelo fato de ser a vítima menor de 14 anos e majorado pelo fato de o autor exercer autoridade sobre a vítima. O suspeito foi encaminhado ao Centro de Triagem de Viana (CTV) , onde permanecerá à disposição da Justiça.

Segundo a Polícia Civil, os laudos do Instituto Médico Legal (IML), da Polícia Científica, não foram conclusos sobre violência sexual, e agora dependem de laudo final para eventual constatação. "Contudo, exames preliminares constataram vários indícios de espancamento, sendo este a provável causa da morte apurada, inicialmente", afirmou a corporação.

Irmã de Davy foi levada ao hospital com marcas de castigo

Quase ao mesmo tempo em que Davy dava entrada no PA de Alto Lage, a irmã do menino, de um ano e 10 meses, deu entrada no Hospital Infantil de Vitória, depois de ser achada na rua em Cariacica por uma líder comunitária.

Marcas de castigos físicos excessivos também foram constatadas nos exames feitos na bebê, contudo, a investigação preliminar apontou que não houve abandono de incapaz. Isso porque foi identificado que Fábio, ao sair de casa para tentar prestar socorro ao menino, deixou a menina aos cuidados de um vizinho, pessoa maior de idade.

Ela recebeu alta médica nesta quarta-feira (18) e está sob os cuidados de uma avó.

Cronologia do caso