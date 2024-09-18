'Monstro', diz mãe de menino deixado morto pelo padrasto em PA de Cariacica

O pequeno Davy Lucas Cândido Rodrigues Pedrosa, de 4 anos, deixado morto pelo padrasto no Pronto Atendimento (PA) de Alto Lage, em Cariacica, foi enterrado nesta quarta-feira (18). A mãe do menino, Thais Candido, que estava em viagem no Norte do país, voltou às pressas para o Espírito Santo após saber da morte do filho e chamou de 'monstro' Fábio dos Santos Silva, de 28 anos, preso por homicídio qualificado pela morte da criança.
Em entrevista à TV Gazeta, ela explicou que a decisão de deixar Davy e a irmã, de um ano e 10 meses, com Fábio foi motivada pela confiança que ela tinha no companheiro. “Ele nunca demonstrou maldade nenhuma com meus filhos. Eu nunca imaginava que esse monstro pudesse fazer isso com meu filho”, disse Thais.
Thais ainda relembrou a última conversa com o menino, por chamada de vídeo, na manhã de terça-feira (17), e disse que pediu ao companheiro, Fábio dos Santos Silva, que levasse as crianças para a casa da avó materna, após perceber as crianças "tristes".
“Eu falei: ‘Oi, Davy’. Ele só levantou a cabecinha e disse: 'Oi, mãe', e deitou de novo. Foi de manhã, por volta de 7h, 8h. Eu falei (com o padrasto da criança): ‘Meu filho não tá bem, leva meu filho para a minha mãe’. Ele falou que ia levar. Aí eu pedi para ver minha filha. Ela estava sentada na beirada da cama comendo um pão de queijo, com uma carinha triste. Eu olhei e falei assim: ‘Meus filhos não estão bem, leva eles para a casa da minha mãe’. Ele falou que ia levar, e depois sumiu, não tive contato com ele mais.”
Fábio dos Santos Silva foi localizado em uma casa na região da Grande Terra Vermelha, em Vila Velha, na manhã desta quarta (18). Ele estava dormindo no momento da chegada dos militares e disse que não agrediu Davy. O homem alegou que o enteado morreu, na verdade, após ingerir remédios dentro de casa.
A versão contrasta com a avaliação da equipe médica, que constatou que o menino tinha um braço quebrado. hematomas na cabeça e indícios de abuso sexual.
Após prestar depoimento, Fábio foi autuado em flagrante por homicídio qualificado pelo fato de ser a vítima menor de 14 anos e majorado pelo fato de o autor exercer autoridade sobre a vítima. O suspeito foi encaminhado ao Centro de Triagem de Viana (CTV), onde permanecerá à disposição da Justiça.
Segundo a Polícia Civil, os laudos do Instituto Médico Legal (IML), da Polícia Científica, não foram conclusos sobre violência sexual, e agora dependem de laudo final para eventual constatação. "Contudo, exames preliminares constataram vários indícios de espancamento, sendo este a provável causa da morte apurada, inicialmente", afirmou a corporação.
Irmã de Davy foi levada ao hospital com marcas de castigo
Quase ao mesmo tempo em que Davy dava entrada no PA de Alto Lage, a irmã do menino, de um ano e 10 meses, deu entrada no Hospital Infantil de Vitória, depois de ser achada na rua em Cariacica por uma líder comunitária.
Marcas de castigos físicos excessivos também foram constatadas nos exames feitos na bebê, contudo, a investigação preliminar apontou que não houve abandono de incapaz. Isso porque foi identificado que Fábio, ao sair de casa para tentar prestar socorro ao menino, deixou a menina aos cuidados de um vizinho, pessoa maior de idade.
Ela recebeu alta médica nesta quarta-feira (18) e está sob os cuidados de uma avó.
Cronologia do caso
- Davy Lucas Cândido Rodrigues Pedrosa, de quatro anos, foi deixado pelo padrasto no PA de Alto Lage, em Cariacica, na terça-feira (17).
- O padrasto disse que o menino estava convulsionando, entregou Davy e deixou o local.
- Uma enfermeira relatou à Polícia Militar que o menino estava com hematomas pelo corpo e sinais de violência sexual.
- Uma médica afirmou que Davy estava com rigidez cadavérica, e que teria morrido pelo menos duas horas antes de dar entrada no PA.
- Ao mesmo tempo, a irmã de Davy, de um ano e 10 meses, dava entrada no Hospital Infantil, em Vitória, depois de ser achada na rua em Cariacica por uma líder comunitária. Segundo a assistente social da unidade, a menina teria sido vítima de agressões físicas.
- Na madrugada de quarta-feira (18), o padrasto foi encontrado pela PM em Ulisses Guimarães, região da Grande Terra Vermelha, em Vila Velha, após uma denúncia. Ele disse que a criança tinha passado mal e que, após dar remédios para Davy, o menino tinha convulsionado, por isso foi levado ao PA.
- O homem, de 28 anos, foi levado à Delegacia Regional de Vila Velha, onde prestou depoimento ao longo do dia.
- Fábio dos Santos Silva foi autuado em flagrante por homicídio qualificado pelo fato de ser a vítima menor de 14 anos e majorado pelo fato de o autor exercer autoridade sobre a vítima.
- Ele foi encaminhado ao Centro de Triagem de Viana (CTV), onde permanecerá à disposição da Justiça.