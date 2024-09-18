Bebê irmã de menino deixado morto em PA também foi para hospital no ES

A irmã de Davy Lucas Cândido Rodrigues Pedrosa, menino deixado morto pelo padrasto no Pronto Atendimento (PA) de Alto Lage, em Cariacica, também foi parar no hospital, na tarde de terça-feira (17). A bebê, de um ano e 10 meses, foi encontrada por uma líder comunitária na rua em um bairro de Cariacica. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/ 192) foi acionado, e a menina foi levada para o Pronto Socorro do Hospital Infantil, em Vitória. Segundo a assistente social da unidade, a criança teria sido vítima de agressões físicas.
A madrasta da menina disse aos policiais militares que o pai recebeu uma ligação da mãe de Davy, que estava em Rondônia, dizendo que o garoto estava no PA de Alto Lage. O pai, Rodrigo Rodrigues, foi até o local e ficou sabendo que o filho havia dado entrada já morto, deixado na unidade pelo padrasto. Segundo a enfermagem, a criança apresentava hematomas pelo corpo e sinais de violência sexual.
Enquanto estavam no PA, Rodrigo e a esposa dele receberam uma ligação do avô do menino dizendo que a irmã dele, de um ano e 10 meses, estava sendo socorrida pelo Samu até o Hospital Infantil. A madrasta foi até o local para acompanhar a menina, já que o marido precisava resolver questões burocráticas sobre a liberação do corpo de Davy.
De acordo com o boletim de ocorrência, até o momento em que os policias atuavam no caso, a bebê passava por exames e ainda não tinha um diagnóstico. Entenda, abaixo, ponto a ponto da história:
- Davy Lucas Cândido Rodrigues Pedrosa, de quatro anos, foi deixado pelo padrasto no PA de Alto Lage, em Cariacica, na terça-feira (17).
- O padrasto disse que o menino estava convulsionando, entregou Davy e deixou o local.
- Uma enfermeira relatou à Polícia Militar que o menino estava com hematomas pelo corpo e sinais de violência sexual.
- Uma médica afirmou que Davy estava com rigidez cadavérica, e que teria morrido pelo menos duas horas antes de dar entrada no PA.
- Ao mesmo tempo, a irmã de Davy, de um ano e 10 meses, dava entrada no Hospital Infantil, em Vitória, depois de ser achada na rua em Cariacica por uma líder comunitária. Segundo a assistente social da unidade, a menina teria sido vítima de agressões físicas.
- Na madrugada de quarta-feira (18), o padrasto foi encontrado pela PM em Ulisses Guimarães, região da Grande Terra Vermelha, em Vila Velha, após uma denúncia.
- Ele disse que a criança tinha passado mal e que, após dar remédios para Davy, o menino tinha convulsionado, por isso foi levado ao PA.
- O homem, de 28 anos, foi levado à Delegacia Regional de Vila Velha. Até o final da manhã desta quarta-feira, a ocorrência ainda estava em andamento.
- Até o momento, a informação da Polícia Civil é que o caso foi registrado como "morte a esclarecer", e segue sob investigação aguardando os exames que vão identificar a causa da morte.