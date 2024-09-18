Bebê irmã de menino deixado morto em PA também foi para hospital no ES

Davy Lucas Cândido Rodrigues Pedrosa, de 4 anos, deixado morto no PA de Alto Lage Crédito: Acervo familiar

A madrasta da menina disse aos policiais militares que o pai recebeu uma ligação da mãe de Davy, que estava em Rondônia, dizendo que o garoto estava no PA de Alto Lage. O pai, Rodrigo Rodrigues, foi até o local e ficou sabendo que o filho havia dado entrada já morto, deixado na unidade pelo padrasto. Segundo a enfermagem, a criança apresentava hematomas pelo corpo e sinais de violência sexual.

Enquanto estavam no PA, Rodrigo e a esposa dele receberam uma ligação do avô do menino dizendo que a irmã dele, de um ano e 10 meses, estava sendo socorrida pelo Samu até o Hospital Infantil. A madrasta foi até o local para acompanhar a menina, já que o marido precisava resolver questões burocráticas sobre a liberação do corpo de Davy.

De acordo com o boletim de ocorrência, até o momento em que os policias atuavam no caso, a bebê passava por exames e ainda não tinha um diagnóstico. Entenda, abaixo, ponto a ponto da história: