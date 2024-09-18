Padrasto que deixou criança morta em PA de Cariacica é preso

Foi preso o homem de 28 anos, padrasto do pequeno Davy Lucas Cândido Rodrigues Pedrosa, de 4 anos, que levou o menino morto ao Pronto Atendimento (PA) de Alto Lage, em Cariacica . Fábio dos Santos Silva foi autuado em flagrante por homicídio qualificado pelo fato de ser a vítima menor de 14 anos e majorado pelo fato de o autor exercer autoridade sobre a vítima. Ele estava detido na Delegacia Regional de Vila Velha desde a madrugada desta quarta-feira (18), após ser encontrado em uma casa na região de Grande Terra Vermelha, na cidade canela-verde.

O suspeito foi encaminhado ao Centro de Triagem de Viana (CTV), onde permanecerá à disposição da Justiça. Segundo a Polícia Civil, os laudos do Instituto Médico Legal (IML), da Polícia Científica, não foram conclusos sobre violência sexual, e agora dependem de laudo final para eventual constatação. "Contudo, exames preliminares constataram vários indícios de espancamento, sendo este a provável causa da morte apurada, inicialmente", afirmou a corporação.

Marcas de castigos físicos excessivos também foram constatado exames feitos na irmã de Davy, a bebê de um ano e 10 meses que estava internada no Hospital Infantil, em Vitória. Porém, a investigação preliminar apontou que não houve abandono de incapaz. Isso porque foi identificado que Fabio, ao sair de casa para tentar prestar socorro ao menino, deixou a menina aos cuidados de um vizinho, pessoa maior de idade.

Davy Lucas foi deixado pelo padrasto no PA de Alto Lage na terça-feira, e o homem alegou na unidade que a criança estava convulsionando. Logo em seguida, saiu do Pronto Atendimento deixando o enteado no local, sem vida. "Em depoimento, o suspeito negou qualquer violência sexual ou uso imoderado de força física contra as duas crianças", disse a PC.

Uma enfermeira relatou à Polícia Militar que o menino estava com hematomas pelo corpo e sinais de violência sexual. Segundo apuração da repórter Any Cometti, da TV Gazeta, uma médica afirmou que a criança apresentava rigidez cadavérica e já estaria morta há pelo menos duas horas antes de ter sido levada à unidade de saúde.