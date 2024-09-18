Padrasto que deixou criança morta em PA de Cariacica é preso

Foi preso o homem de 28 anos, padrasto do pequeno Davy Lucas Cândido Rodrigues Pedrosa, de 4 anos, que levou o menino morto ao Pronto Atendimento (PA) de Alto Lage, em Cariacica. Fábio dos Santos Silva foi autuado em flagrante por homicídio qualificado pelo fato de ser a vítima menor de 14 anos e majorado pelo fato de o autor exercer autoridade sobre a vítima. Ele estava detido na Delegacia Regional de Vila Velha desde a madrugada desta quarta-feira (18), após ser encontrado em uma casa na região de Grande Terra Vermelha, na cidade canela-verde.
O suspeito foi encaminhado ao Centro de Triagem de Viana (CTV), onde permanecerá à disposição da Justiça. Segundo a Polícia Civil, os laudos do Instituto Médico Legal (IML), da Polícia Científica, não foram conclusos sobre violência sexual, e agora dependem de laudo final para eventual constatação. "Contudo, exames preliminares constataram vários indícios de espancamento, sendo este a provável causa da morte apurada, inicialmente", afirmou a corporação.
Marcas de castigos físicos excessivos também foram constatado exames feitos na irmã de Davy, a bebê de um ano e 10 meses que estava internada no Hospital Infantil, em Vitória. Porém, a investigação preliminar apontou que não houve abandono de incapaz. Isso porque foi identificado que Fabio, ao sair de casa para tentar prestar socorro ao menino, deixou a menina aos cuidados de um vizinho, pessoa maior de idade.
Davy Lucas foi deixado pelo padrasto no PA de Alto Lage na terça-feira, e o homem alegou na unidade que a criança estava convulsionando. Logo em seguida, saiu do Pronto Atendimento deixando o enteado no local, sem vida. "Em depoimento, o suspeito negou qualquer violência sexual ou uso imoderado de força física contra as duas crianças", disse a PC.
Uma enfermeira relatou à Polícia Militar que o menino estava com hematomas pelo corpo e sinais de violência sexual. Segundo apuração da repórter Any Cometti, da TV Gazeta, uma médica afirmou que a criança apresentava rigidez cadavérica e já estaria morta há pelo menos duas horas antes de ter sido levada à unidade de saúde.
A irmã de Davy Lucas também foi parar no hospital, na tarde de terça-feira (17). A bebê, de um ano e 10 meses, foi encontrada por uma líder comunitária na rua em um bairro de Cariacica. Entenda, abaixo, ponto a ponto da história:
- Davy Lucas Cândido Rodrigues Pedrosa, de quatro anos, foi deixado pelo padrasto no PA de Alto Lage, em Cariacica, na terça-feira (17).
- O padrasto disse que o menino estava convulsionando, entregou Davy e deixou o local.
- Uma enfermeira relatou à Polícia Militar que o menino estava com hematomas pelo corpo e sinais de violência sexual.
- Uma médica afirmou que Davy estava com rigidez cadavérica, e que teria morrido pelo menos duas horas antes de dar entrada no PA.
- Ao mesmo tempo, a irmã de Davy, de um ano e 10 meses, dava entrada no Hospital Infantil, em Vitória, depois de ser achada na rua em Cariacica por uma líder comunitária. Segundo a assistente social da unidade, a menina teria sido vítima de agressões físicas.
- Na madrugada de quarta-feira (18), o padrasto foi encontrado pela PM em Ulisses Guimarães, região da Grande Terra Vermelha, em Vila Velha, após uma denúncia.
- Ele disse que a criança tinha passado mal e que, após dar remédios para Davy, o menino tinha convulsionado, por isso foi levado ao PA.
- O homem, de 28 anos, foi levado à Delegacia Regional de Vila Velha. Até o final da manhã desta quarta-feira, a ocorrência ainda estava em andamento.
- Até o momento, a informação da Polícia Civil é que o caso foi registrado como "morte a esclarecer", e segue sob investigação aguardando os exames que vão identificar a causa da morte.