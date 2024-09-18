Marido é flagrado por policiais dando 'mata-leão' na esposa em São Mateus

A Polícia Civil informou que os policiais flagraram o agressor aplicando um golpe “mata-leão” (golpe de estrangulamento) na vítima, que já estava prestes a desmaiar. No chão da sala foi apreendida ainda uma faca. A mulher foi levada para o atendimento médico na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do município.

O marido dela foi conduzido para a Delegacia Regional de São Mateus, onde foi autuado em flagrante por tentativa de homicídio qualificado cometida contra a mulher pela condição de sexo feminino (tentativa de feminicidio). “Após os procedimentos de praxe, o conduzido foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória, onde permanecerá à disposição da Justiça”, finalizou a corporação.