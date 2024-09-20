Acidente entre moto e ônibus em cruzamento de Linhares deixa um ferido

Um motociclista ficou ferido em um acidente envolvendo o veículo que ele estava conduzindo e um ônibus no bairro Linhares V, em Linhares, no Norte do Espírito Santo, na noite de quinta-feira (19). A Polícia Militar disse que aa batida aconteceu no cruzamento da Avenida José Armani com a rua Hilário Faé.
Em uma foto é possível ver a moto praticamente embaixo do ônibus. O condutor ficou ferido e foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192). Não há mais detalhes sobre o estado de saúde dele. O motorista do coletivo foi submetido ao teste do bafômetro, que deu negativo para a ingestão de bebida alcoólica. Ele contou que estava seguindo pela avenida, quando foi atingido pela moto, que estava na rua.