Motociclista morre em acidente após cair em rodovia de Sooretama

A PM informou que Daniel seguia de moto na pista e sofreu uma queda após perder controle da direção do veículo. Não há mais informações sobre o estado de saúde da pessoa que estava na garupa. O corpo do motociclista foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML) de Linhares, e liberado na manhã desta sexta-feira (20).