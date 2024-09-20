Motociclista morre em acidente após cair em rodovia de Sooretama

Um homem de 39 anos morreu em um acidente de moto na zona rural de Sooretama, no Norte do Espírito Santo, na noite de quinta-feira (19). A vítima, identificada como Daniel Silva de Oliveira, morreu no local. Segundo a Polícia Militar, uma pessoa, não identificada, estava na garupa e foi socorrida ferida por equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192).
A PM informou que Daniel seguia de moto na pista e sofreu uma queda após perder controle da direção do veículo. Não há mais informações sobre o estado de saúde da pessoa que estava na garupa. O corpo do motociclista foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML) de Linhares, e liberado na manhã desta sexta-feira (20).