Primavera começa com sol no ES, mas deve ter chuva nas próximas semanas

Fim de semana de chegada da primavera deve ser de tempo aberto Crédito: Reprodução | Incaper

A expectativa é que ao longo das próximas semanas, porém, o tempo no Espírito Santo tenha mais cara de verão do que inverno, fazendo jus à transição exercida pela primavera. O meteorologista Hugo Ramos explica que o volume de chuva deve aumentar a partir da segunda quinzena de outubro.

"A primavera nada mais é do que uma transição entre o inverno frio e seco e o verão quente e chuvoso. A partir de meados de outubro, a tendência é que tenhamos aumento da frequência das chuvas", disse Hugo Ramos em entrevista à TV Gazeta.

Ainda de acordo com Hugo Ramos, o começo da primavera deve ter tempo seco, sem eventos de frio, por exemplo. Em outubro, o panorama será diferente: A volta da chuva e uma melhora no abastecimento, amenizando a estiagem enfrentada no Espírito Santo. O meteorologista ressalta que a umidade do ar pode ficar em níveis críticos durante a primavera, por isso a importância da hidratação.