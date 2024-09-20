Primavera começa com sol no ES, mas deve ter chuva nas próximas semanas

A primavera, que oficialmente começa no domingo (22), deve trazer de volta a chuva ao Espírito Santo. A previsão é uma ótima notícia em meio à crise climática vivida no Estado, que tem aumento no número de queimadas e até restrição do uso da água para empreendimentos ligados à indústria e agricultura. A chegada da nova estação, no entanto, não deve significar mudança imediata do tempo. Segundo o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), o tempo deve ficar aberto neste fim de semana, com sol.
A expectativa é que ao longo das próximas semanas, porém, o tempo no Espírito Santo tenha mais cara de verão do que inverno, fazendo jus à transição exercida pela primavera. O meteorologista Hugo Ramos explica que o volume de chuva deve aumentar a partir da segunda quinzena de outubro.
"A primavera nada mais é do que uma transição entre o inverno frio e seco e o verão quente e chuvoso. A partir de meados de outubro, a tendência é que tenhamos aumento da frequência das chuvas", disse Hugo Ramos em entrevista à TV Gazeta.
Ainda de acordo com Hugo Ramos, o começo da primavera deve ter tempo seco, sem eventos de frio, por exemplo. Em outubro, o panorama será diferente: A volta da chuva e uma melhora no abastecimento, amenizando a estiagem enfrentada no Espírito Santo. O meteorologista ressalta que a umidade do ar pode ficar em níveis críticos durante a primavera, por isso a importância da hidratação.
Conforme mostrado por A Gazeta e citado por Hugo Ramos nesta sexta-feira em entrevista à TV Gazeta, o fenômeno La Niña deve influenciar o tempo no Estado. O verão, que começa em dezembro, é conhecido como a estação mais quente do ano. A expectativa é que a La Niña diminua a intensidade do calor entre o fim de 2024 e o início de 2025. "A tendência é que haja aumento da temperatura entre a primavera e o verão. Mas aqui no sudeste, o fenômeno La Niña deve diminuir o ritmo de crescimento das temperaturas. A expectativa é que influencie e mude a temperatura", disse o meteorologista.