Incêndio na região de turfa no Contorno do Mestre Álvaro Crédito: Fernando Madeira

O mês de setembro deste ano já superou, em 18 dias, o número de focos de incêndio registrados no Espírito Santo durante todos os meses de setembro dos últimos oito anos. Segundo o monitoramento dos focos ativos feito pela Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), até a última quarta-feira (18), foram 195 queimadas identificadas no Estado.

O número de 2024 é superior ao consolidado do mês de 2016 a 2023. No ano de 2015, por exemplo, foram 198 no mês inteiro. E o máximo para o mês foram 276 queimadas no ano de 2003, desde o registro da série histórica, iniciada em 1998.

Ao considerar o ano todo, até 18 de setembro, foram registrados 529 focos, superando a média histórica anual de 407, ficando bem próximo ao total de focos de queimadas registradas em todo o ano de 2023, com 546.

Ao analisar registros de atendimentos de incêndios de vegetação realizados pelo Corpo de Bombeiros , os dados da Secretaria de Estado da Segurança Pública (Sesp) aponta que, de janeiro a agosto, quase dobrou o número de chamados. Foram 2.331 em 2024 contra 1.199 em 2023, um aumento de 94%. Confira no mapa abaixo a velocidade dos casos.

Your browser does not support the audio element. Com quase 200 queimadas, ES já tem o pior setembro dos últimos 8 anos

Entre as causas para esse crescimento nas queimadas, estão o tempo seco, provocado pela falta de chuvas nesta época do ano . A seca prologada também contribui para a ocorrência de queimadas.

O coordenador da Meteorologia do Incaper, Hugo Ramos, explica que, neste período com poucas chuvas, a massa de ar seco que fica presente em boa tarde do Brasil dificulta a passagem da frente fria e a formação das chuvas. "Por conta desse ar mais seco, a vegetação fica mais suscetível em razão da queda das folhas. Qualquer centelha ou fagulha contribui para a propagação do fogo", frisa.

"Existe a chance de fechar 2024 com um número significativo de focos de incêndios e queimadas no Espírito Santo" Hugo Ramos - Coordenador da Meteorologia do Incaper

Com base no Mapa Monitor de Secas, a partir de julho, houve a intensificação da seca no Estado, que passou de fraca para moderada no Centro e na parte Sul capixaba, em função dos indicadores climáticos. Em julho 32,1% do território capixaba estava em seca fraca e 67,9%, em moderada.

No mês seguinte, a parte em seca moderada subiu para 91,5%, permanecendo 8,5% do território em seca fraca. No ano passado, por exemplo, em agosto, a seca fraca estava em 21,6%. O monitoramento é feito pelo Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper).

Hugo Ramos explicou, ainda, que, com os últimos meses menos chuvosos, principalmente a partir de maio, foram se criando condições favoráveis para o aumento dos focos de incêndios , devido à estiagem prolongada. O período de seca normalmente vai de maio a outubro, e o período chuvoso do último trimestre do ano até abril do seguinte.

Mas o final do ano passado foi considerado um período de estiagem, com seca no período de chuvas nesses meses. Quando o ano de 2024 começou, houve aumento de chuvas, inclusive com desequilíbrio no mês de março, quando ocorreram as fortes chuvas em Mimoso do Sul, Apiacá e cidades vizinhas no Sul do Estado. Ramos lembrou que, depois disso, houve queda significativa de chuvas no Espírito Santo.

"A seca que estamos vivendo agora nada mais é que o reflexo da falta de qualidade das chuvas no final do primeiro trimestre do ano passado, início do período chuvoso", detalha.

Verão pode ter calor atenuado

Sobre a relação com fenômenos climáticos e oceânicos como La Niña e El Niño, Ramos explica que, neste momento, estamos em condições de neutralidade no Pacífico Equatorial, que deve se manter nos próximos meses. Com a chegada da La Niña, no final do ano, a expectativa é ter atenuação de calor no período de verão.